A- A+

GUERRA ISRAEL-HAMAS EUA 'suspende' financiamento a agência da ONU acusada de envolvimento no ataque do Hamas O chefe da agência, Philippe Lazzarini, anunciou a demissão de alguns dos seus funcionários e declarou que uma investigação foi aberta

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (26), que suspenderam o financiamento à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), após a demissão de vários funcionários acusados de estarem envolvidos no ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro.

O Departamento de Estado disse estar "extremamente preocupado" com as suspeitas que pairam sobre a agência e "suspendeu temporariamente o financiamento adicional (...) enquanto examina essas acusações e as medidas que as Nações Unidas tomarão para enfrentá-las".

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, conversou na quinta-feira com o responsável máximo da ONU, António Guterres, "para destacar a necessidade de uma investigação completa e rápida sobre este assunto", diz o comunicado, insistindo em que quem "participou dos ataques atrozes" deve ser responsabilizado.

"A UNRWA desempenha um papel fundamental na prestação de assistência vital aos palestinos, incluindo alimentos essenciais, medicamentos, abrigo e outro apoio humanitário vital", afirma a declaração.

"O seu trabalho salvou vidas, e é importante que a UNRWA aborde estas acusações e tome todas as medidas corretivas adequadas, incluindo a revisão das suas políticas e procedimentos existentes", acrescenta.

O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, anunciou que alguns dos seus funcionários "foram demitidos" e foi aberta uma investigação "para estabelecer a verdade sem demora".

Veja também

ARGENTINA O experimento ultraliberal de Milei avança na Argentina?