ESTADOS UNIDOS EUA suspende loteria do "green card" após ataque na Universidade Brown Sistema teria sido utilizado por Claudio Manuel Neves-Valente, suspeito do tiroteio da universidade em Providence

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, ordenou na quinta-feira a suspensão de um programa que concede por sorteio vistos de residência, ou "green cards", a países com baixa migração, após afirmar que o sistema foi utilizado pelo suspeito do tiroteio na Universidade Brown.

"Claudio Manuel Neves-Valente entrou nos Estados Unidos por meio do programa de loteria de vistos de diversidade (DV1) em 2017 e recebeu um 'green card'", afirmou Noem nas redes sociais sobre o cidadão português.

"Seguindo as instruções do presidente Trump, ordeno imediatamente ao USCIS (Serviço de Cidadania e Imigração) que suspenda o programa DV1 para garantir que mais nenhum americano seja prejudicado por este programa desastroso", acrescentou.

Neves-Valente, acusado de matar dois estudantes da Universidade Brown e também suspeito de assassinar um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), foi encontrado morto na quinta-feira em um depósito no estado de New Hampshire, ao lado de duas armas de fogo.

Ele "tirou a própria vida", disse Oscar Perez, chefe do Departamento de Polícia de Providence, cidade do estado de Rhode Island onde fica a renomada universidade onde ele abriu fogo no fim de semana passado.

O sistema de loteria migratória, denominado oficialmente Programa de Vistos de Diversidade, foi instaurado em 1990 e permite a emissão de autorizações de residência para quase 50.000 pessoas por ano, desde que cumpram os critérios de elegibilidade.

Para obter o visto, é necessário passar por um exame e uma entrevista. Todos os anos, milhões de pessoas de países com baixos índices migratórios para os Estados Unidos participam do sorteio.

