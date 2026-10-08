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Imigração EUA suspende Microsoft de programa de vistos, diz vice-presidente A ação faz parte de uma ofensiva do governo do presidente Donald Trump contra fraudes migratórias

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, anunciou, nesta quinta-feira (8), a suspensão da Microsoft de um importante programa de vistos como parte de uma ofensiva do governo do presidente Donald Trump contra fraudes migratórias.

As principais universidades americanas, entre elas Harvard, que há anos está na mira de Trump por ser considerada progressista, também serão alvo de uma investigação por suposta fraude relacionada a vistos, acrescentou Vance.

O vice-presidente, amplamente visto como o principal favorito à indicação republicana para a eleição presidencial de 2028, foi encarregado por Trump no início deste ano de liderar uma força-tarefa de combate a fraudes.

"Nossa mensagem para a Microsoft é: vocês são uma grande empresa americana, mas precisam contratar grandes trabalhadores americanos", declarou Vance durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

O anúncio foi feito poucas horas antes de Trump entregar ao presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, a principal medalha de tecnologia dos Estados Unidos, em uma cerimônia realizada em Washington.

Vance acusou a Microsoft de abusar do programa de vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados e afirmou que a empresa "demitiu 6.000 trabalhadores americanos enquanto os substituía por 6.300 portadores de vistos H-1B".

A gigante do setor de tecnologia respondeu que a "grande maioria" de seus funcionários nos Estados Unidos é composta por cidadãos americanos.

Segundo a empresa, das cerca de 6.000 solicitações de vistos H-1B apresentadas no último ano fiscal, 80% tinham como objetivo prorrogar ou alterar o status de funcionários que já trabalhavam na Microsoft.

As demais solicitações referiam-se a pessoas que já se encontravam legalmente nos Estados Unidos e decidiram ingressar na empresa, representando apenas 1% de sua força de trabalho no país, explicou a companhia.

"Não são recém-chegados ao nosso país", afirmou a Microsoft, acrescentando que paga aos funcionários com visto H-1B os mesmos salários recebidos por outros trabalhadores que desempenham funções comparáveis.

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