Qua, 01 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta30/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Anthropic

EUA suspende restrições a modelos avançados de IA da Anthropic

Washington havia obrigado de forma abrupta a Anthropic a bloquear o acesso a esses dois modelos de ponta, Mythos 5 e Fable 5, por motivos de segurança nacional

Reportar Erro
A Anthropic, que há meses mantém relações turbulentas com o governo dos Estados Unidos, não esclareceu se a medida permitirá que esses órgãos estrangeiros tenham acesso aos seus modelos de IAA Anthropic, que há meses mantém relações turbulentas com o governo dos Estados Unidos, não esclareceu se a medida permitirá que esses órgãos estrangeiros tenham acesso aos seus modelos de IA - Foto: Anthropic/Fable 5/Reprodução

A Anthropic permitirá, a partir de quarta-feira (1º), o acesso mundial aos seus modelos de inteligência artificial (IA) mais recentes e mais potentes, após o governo dos Estados Unidos suspender as restrições sobre sua comercialização, informou a empresa americana nesta terça-feira.

Em 12 de junho, Washington havia obrigado de forma abrupta a Anthropic a bloquear o acesso a esses dois modelos de ponta, Mythos 5 e Fable 5, por motivos de segurança nacional.

“Recebemos uma notificação de que o Departamento de Comércio suspendeu os controles de exportação sobre o Claude Fable 5 e o Mythos 5”, afirmou a companhia em uma publicação no X. “Começaremos a restabelecer o acesso amanhã”, acrescentou.

Leia também

• Washington reautoriza IA mais poderosa da Anthropic, mas apenas para alguns parceiros nos EUA

• EUA proíbem acesso de estrangeiros a novas IAs da Anthropic: "Segurança nacional"

• Anthropic investe no Brasil e passará a oferecer IA que toma decisões para empresas

Na última sexta-feira, o governo levantou parcialmente as restrições sobre o Mythos 5, permitindo seu acesso a alguns “ciberdefensores e operadores de infraestrutura” americanos. Parceiros estrangeiros, em particular as agências estatais de cibersegurança da Europa e da Ásia, continuavam sem acesso.

A Anthropic, que há meses mantém relações turbulentas com o governo dos Estados Unidos, não esclareceu se a medida permitirá que esses órgãos estrangeiros tenham acesso aos seus modelos de IA.

O governo de Donald Trump, que por muito tempo se mostrou hostil a qualquer regulamentação da IA, mudou de direção nessa política diante das poderosas capacidades dos modelos mais avançados. Nesta terça, o diretor da CIA, John Ratcliffe, classificou esses modelos como “armas nucleares digitais”.

smb/mlm/cjc/vel/ic

Reportar Erro

Veja também

Newsletter