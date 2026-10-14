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DIPLOMACIA EUA suspende sanções contra presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez havia sido incluído na lista da Ofac em setembro de 2018

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos suspendeu, nesta quarta-feira (14), as sanções econômicas contra Jorge Rodríguez, líder da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

O nome de Jorge Rodríguez foi removido da lista de sancionados, informou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), vinculado ao Tesouro americano, sem explicar os motivos.

A AFP solicitou ao Departamento do Tesouro uma explicação para a retirada das sanções, medida que permite a Jorge Rodríguez, um dos principais dirigentes da atual cúpula venezuelana, voltar a acessar o sistema financeiro dos EUA.

A Ofac é a agência encarregada de investigar e determinar a inclusão ou remoção de pessoas, entidades ou empresas da lista de sancionados do Tesouro.

A remoção de uma pessoa da lista da Ofac não implica automaticamente a suspensão de outras restrições, como, por exemplo, a revogação do visto para viajar ou transitar pelos Estados Unidos.

Jorge Rodríguez havia sido incluído na lista da Ofac em setembro de 2018.

Sua irmã Delcy Rodríguez, interlocutora do governo venezuelano junto a Washington, foi retirada da lista da Ofac em 1º de abril, apenas três meses após a captura do então presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, que agora aguardam julgamento em Nova York.

A detenção e a saída de Maduro do país precipitaram o início de uma transição política na Venezuela, conduzida pela presidente interina com a colaboração da Assembleia Nacional e sob a supervisão do governo de Donald Trump.

Ao mesmo tempo, a Assembleia Nacional, cuja composição é contestada pela oposição venezuelana, desempenhou um papel fundamental na abertura do setor petrolífero aos interesses de Washington.

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