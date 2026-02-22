EUA suspendem programa Global Entry com paralisação parcial do governo; neve agrava situação
O anúncio atualiza a situação de incerteza do dia anterior, quando o departamento havia sinalizado que suspenderia também o PreCheck, programa de triagem acelerada da Administração de Segurança nos Transportes
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou neste domingo (22) a suspensão do programa Global Entry, que permite a viajantes pré-aprovados passar pela alfândega em filas expressas, enquanto durar a paralisação parcial do governo federal.
O anúncio atualiza a situação de incerteza do dia anterior, quando o departamento havia sinalizado que suspenderia também o PreCheck, programa de triagem acelerada da Administração de Segurança nos Transportes (TSA), antes de recuar da decisão.
"À medida que surgirem restrições de pessoal, a TSA avaliará caso a caso e ajustará as operações conforme necessário", informou a agência, confirmando que o PreCheck segue operacional O Global Entry, no entanto, está suspenso por tempo indeterminado.
O impacto imediato nos aeroportos parecia limitado até o início da tarde. Passageiras ouvidas pela Associated Press relataram ter passado pelo PreCheck normalmente, sem notar qualquer alteração.
Os tempos de espera nos principais aeroportos internacionais estavam abaixo de 15 minutos, segundo o aplicativo da TSA.
O cenário, porém, pode se agravar nos próximos dias. Uma forte tempestade de inverno avança sobre a Costa Leste a partir deste domingo, e nove em cada dez voos nos aeroportos JFK e LaGuardia, em Nova York, e no Logan, em Boston, já foram cancelados para a segunda-feira (23).
O Global Entry reduz o tempo médio de passagem pela alfândega de até 90 minutos nas filas convencionais para cerca de 5 a 10 minutos. E
m 2024, o DHS informou que mais de 20 milhões de americanos tinham o PreCheck, muitos com o Global Entry associado.
A paralisação parcial do governo teve início em 14 de fevereiro, após democratas e a Casa Branca não chegarem a um acordo para financiar o DHS. A oposição exige mudanças nas operações de imigração centrais à campanha de deportações do presidente Donald Trump.
A secretária do DHS, Kristi Noem, havia dito na noite de sábado (21) que "paralisações têm consequências sérias no mundo real" e anunciou ainda que suspenderá o acompanhamento especial de parlamentares nos aeroportos durante a crise.
A associação Airlines for America criticou a condução do processo, dizendo que o anúncio foi feito "com prazo extremamente curto, dando aos viajantes pouco tempo para se planejar". Já o senador democrata Andy Kim, de Nova Jersey, acusou o governo de instrumentalizar a situação.
"Esta administração está tentando usar nosso governo como arma, tornando as coisas intencionalmente mais difíceis para o povo americano como alavanca política", declarou à CNN. Fonte: Associated Press.