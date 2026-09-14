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EUA têm armas no espaço, afirma Força Espacial

Segundo a nota divulgada, essas armas permitem "disputar e controlar" o espaço e "afetar as capacidades do adversário"

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Planeta terra visto da luaPlaneta terra visto da lua - Foto: NASA / AFP

Os Estados Unidos possuem armas posicionadas no espaço, informou, nesta segunda-feira (14), a Força Espacial do país, na primeira vez que Washington confirma oficialmente a presença desse tipo de capacidade em órbita.

"Os Estados Unidos dispõem de armas de controle espacial em órbita capazes de defender a Força Conjunta contra ações hostis de adversários", declarou um porta-voz da Força Espacial em um comunicado, sem fornecer detalhes sobre esses sistemas.

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Segundo a nota, essas armas permitem "disputar e controlar" o espaço e "afetar as capacidades do adversário". "Essas capacidades podem ser empregadas tanto para fins ofensivos quanto defensivos", acrescenta.

Tanto a Rússia quanto a China, os dois principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, são vistas por Washington como possíveis ameaças aos interesses americanos no espaço.

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