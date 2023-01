A- A+

Ingestão de cannabis EUA têm aumento de 1.300% no número de crianças que ingerem por engano produtos à base de cannabis Dentre os alimentos feitos com THC aos quais os pequenos tiveram acesso estão gomas, chocolates, pirulitos e biscoitos

Um estudo feito por pesquisadores americanos e publicado na revista científica Pediatrics , apontou que o número de crianças que ingerem por engano produtos à base de cannabis nos EUA aumentou drasticamente nos últimos anos.

O trabalho aponta que, em 2017, houve pouco mais de 200 casos relatados de consumo acidental de comestíveis de cannabis por crianças menores de seis anos. Em 2021, o número disparou para 3.054 um aumento de 1.375%.

O uso recreativo da maconha é liberado em 21 estados americanos e em Washington, DC.

A grande parte das crianças encontrou a droga em sua própria casa. Enquanto a maioria dos pequenos sofreu impactos leves, 22,7% das crianças expostas precisaram de hospitalização e 8% delas 573 crianças precisaram de cuidados intensivos.

Desde que o estado de Colorado legalizou o uso recreativo da droga, inúmeros produtos comestíveis a base de maconha começaram a serem vendidos. Dentre os comestíveis feitos com tetraidrocanabinol (THC), o ingrediente psicoativo da maconha, estão gomas, chocolates, pirulitos, biscoitos e outros produtos assados.

"Muitos produtos comestíveis que contêm THC se assemelham a guloseimas que podem ser facilmente confundidas por uma criança como apenas outro lanche", diz a coautora do estudo, Marit Tweet, médica de emergência e toxicologista médica da Southern Illinois University School of Medicine, em um comunicado.

As crianças não percebem que cada produto pode conter múltiplas doses de THC. "Uma criança não reconheceria a necessidade de parar após 1 mordida/pedaço", dizem os pesquisadores no trabalho. "Dado o menor peso dos pacientes pediátricos, uma dose mais alta de miligramas/quilograma é ingerida, o que coloca as crianças em risco de aumentar a toxicidade dessas exposições."

O estudo foi feito com base nas informações presentes no Sistema Nacional de Dados de Envenenamento dos EUA. Entre 2017 e 2021, mais de 7 mil casos ingestão de produtos à base de cannabis foram relatados. Os pesquisadores descobriram que mais da metade das crianças intoxicadas eram bebês, com idades entre 2 e 3 anos. Além disso, mais de 90% dos pequenos receberam os alimentos em casa.

As crianças internadas em unidades de terapia intensiva normalmente tinham respiração lenta e batimentos cardíacos reduzidos, mas algumas entraram em coma, descobriram os pesquisadores.

Outros sintomas que as crianças experimentaram:

sonolência

problemas respiratórios

frequência cardíaca rápida

vômito

agitação

confusão

perda do controle muscular

Nenhuma morte foi relatada durante os cinco anos estudados.

Veja também

Preconceito Segurança do Parque Treze de Maio, na área central do Recife, acusado de homofobia é afastado da função