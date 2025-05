A- A+

Mundo EUA têm maior arrecadação com tarifas em dez anos no mês de abril O valor arrecadado chegou a US$ 16 bilhões, aumento de 130% em relação a igual período do ano de 2024

No mês de abril, os Estados Unidos tiveram o maior montante de arrecadação proveniente de tarifas em pelo menos uma década, o que ajudou a conter um aumento no déficit orçamentário.

No entanto, os valores arrecadados devem diminuir à medida que o presidente Donald Trump consiga selar acordos comerciais com outros países.

O Departamento do Tesouro registrou US$ 16 bilhões em receitas provenientes de tarifas alfandegárias em abril, um aumento de US$ 9 bi — 130% — em relação a igual período de 2024.

O aumento decorre da política tarifária promovida por Trump. No começo do mês passado, o presidente americano anunciou tarifas “recíprocas” sobre dezenas de nações, até suspender as alíquotas na semana seguinte por um período de 90 dias.

A exceção foi a China. Somente neste fim de semana os dois países chegaram a um entendimento primário, em que ambos os lados se comprometeram a uma redução das alíquotas, também por 90 dias.

Nos primeiros sete meses do ano fiscal (iniciado em 1 de outubro nos EUA), o governo americano registrou um déficit de US$ 1,05 trilhão, número que é 13% maior do que o mesmo período de 2024.

O aumento nos custos de juros da dívida pública, junto a gastos mais altos em categorias como Medicare e Previdência Social, continuam respondendo por uma grande parte das necessidades adicionais de endividamento.

Correios culpam ‘taxa das blusinhas’: Estatal anuncia corte de gastos, como suspensão de férias e redução de jornada

Além das tarifas alfandegárias, outra categoria de receita que teve aumento neste ano fiscal foram os impostos especiais de consumo (excise taxes), que subiram US$ 10 bilhões nos últimos sete meses.

Isso se deve, em grande parte, a um novo imposto sobre recompra de ações, segundo declaração de um funcionário do Tesouro à imprensa internacional, instituído como parte do pacote de energia renovável do governo Biden em 2022, conhecido como Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act).

Veja também