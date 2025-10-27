A- A+

ATRASOS EUA têm mais de 8 mil voos atrasados em um dia em meio à paralisação do governo federal O número foi registrado até às 23h do domingo no horário do leste dos EUA

Mais de 8 mil voos sofreram atrasos nos Estados Unidos no último domingo, 26, em meio à paralisação do governo federal, devido à ausência de controladores de tráfego aéreo. As informações são da agência de notícias Reuters, que cita o site de rastreamento de voos FlightAware.

O número foi registrado até às 23h do domingo no horário do leste dos EUA, representando um aumento em relação aos cerca de 5.300 voos atrasados do sábado, 25.

Os Estados Unidos enfrentam o "shutdown", uma paralisação parcial das atividades do governo federal, desde o dia 1º de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar uma solução provisória que financie a administração no curto prazo.

Controladores de tráfego aéreo trabalham sem remuneração desde que o shutdown começou. Por isso, aeroportos em todo o território dos Estados Unidos têm sofrido atrasos significativos e cancelamento de voos devido a uma escassez de pessoal. O impacto se intensifica porque antes do shutdown já existia uma demanda por mais controladores.

O Secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, previu no fim de semana que os passageiros terão mais voos atrasados e cancelados nos próximos dias, devido à ausência de remuneração para os controladores de tráfego aéreo do país durante a paralisação do governo federal.

Em uma aparição no programa "Sunday Morning Futures", da Fox News, Duffy disse que mais controladores estavam ligando para dizer que estavam doentes, já que preocupações financeiras agravam o estresse de um trabalho já desafiador. "Ontem mesmo, tivemos 22 demissões. Esse é um dos maiores números que já vimos no sistema desde o início da paralisação. E isso é um sinal de que os controladores estão se esgotando", disse ele.

Ainda no domingo, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) afirmou que os voos com destino ao Aeroporto Internacional de Los Angeles foram interrompidos brevemente devido à falta de pessoal em uma instalação de tráfego aéreo no sul da Califórnia. A agência do governo também relatou atrasos relacionados à falta de pessoal em Chicago, Washington e Newark, em Nova Jersey.

A FAA informou que os aviões com destino a Los Angeles foram retidos em seus aeroportos de origem a partir das 11h42, horário do leste dos EUA, e a agência suspendeu a parada em solo às 13h30. A retenção não pareceu causar problemas contínuos no LAX; o Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth e o Aeroporto de Dallas Love Field registraram uma parcela muito maior de chegadas tardias devido ao que a FAA disse serem problemas climáticos e de equipamento.

O número insuficiente de controladores de tráfego aéreo por turno também causou interrupções nas decolagens e chegadas no domingo no Aeroporto Internacional Newark Liberty e no Aeroporto Teteboro, em Nova Jersey, e no Aeroporto Internacional do Sudoeste da Flórida, em Fort Meyers, Flórida, de acordo com a FAA.

Na noite de domingo, a FAA também reduziu o tráfego no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, e no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, devido à falta de pessoal dos controladores de tráfego aéreo.

*Com informações da Associated Press.

Veja também