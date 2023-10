A- A+

Conflito no Oriente Médio EUA temem escalada entre Israel e Hamas e possível 'envolvimento' do Irã, que adverte contra invasão Chanceler do Irã alerta que 'ninguém' será capaz de 'garantir o controle da situação' se Israel lançar uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza

Os Estados Unidos temem uma “escalada” do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas e um possível “envolvimento direto do Irã”, disse no domingo o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Entrevistado pela televisão CBS, Jake Sullivan citou a possibilidade de uma nova frente de batalha na fronteira entre Israel e o Líbano e acrescentou:

— Não podemos descartar que o Irã decida envolver-se diretamente de alguma forma. Temos de nos preparar para qualquer eventualidade.

No sábado, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou o envio de seu segundo grupo de ataque de porta-aviões para o leste do Mediterrâneo para "dissuadir ações hostis contra Israel ou qualquer esforço direcionado a ampliar a guerra após os ataques do Hamas". O porta-aviões USS Eisenhower vai se juntar ao maior navio de guerra do mundo, o USS Gerald R. Ford, cujo enviado foi anunciado na semana passada.

A declaração de Sullivan foi feita enquanto aumentam os incidentes na fronteira entre Israel e o Hezbollah, poderoso grupo que tem apoio do Irã, desde o início do conflito desencadeado após o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro, que deixou milhares de vítimas dos dois lados. Na sexta, O Hezbollah disse estar "totalmente preparado" para se somar ao Hamas no conflito contra Israel no momento certo.

Neste domingo, o Exército de Israel anunciou a criação de uma zona tampão de 4 km na fronteira do Líbano após a morte de um israelense, obrigando aqueles que vivem a 2 km da divisa a sair do local e se proteger na área para além do perímetro estabelecido. Segundo um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, a entrada de civis na área é estritamente proibida. No sábado, moradores da região já haviam sido aconselhados a ir para abrigos.

Neste domingo, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, alertou em Doha, no Qatar, que “ninguém” será capaz de “garantir o controle da situação” se Israel lançar uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.

— Se os ataques do regime sionista contra a população indefesa de Gaza continuarem, ninguém poderá garantir o controle da situação e o não prolongamento do conflito — declarou o ministro, segundo um comunicado do ministério de Relações Exteriores da República Islâmica.

Veja também

Conflito no Oriente Médio Cresce risco de escalada regional por conflito entre Israel e Hamas