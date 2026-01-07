A- A+

MUNDO EUA tenta apreender petroleiro russo no Atlântico Operação, noticiada pela Fox News e CNN, ocorre poucas horas depois de a imprensa indicar que a Rússia havia enviado pelo menos um submarino para escoltar a embarcação

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma operação no Atlântico Norte nesta quarta-feira (7) para apreender um petroleiro de bandeira russa perseguido por Washington há vários dias, segundo relatos da mídia americana.

A operação, noticiada pela Fox News e CNN, ocorre poucas horas depois de a imprensa indicar que a Rússia havia enviado pelo menos um submarino para escoltar a embarcação, oficialmente listada como vazia.

Inicialmente conhecido como Bella 1, o petroleiro é perseguido por Washington desde que burlou um bloqueio parcial na costa da Venezuela e frustrou uma tentativa de abordagem da Guarda Costeira dos EUA em 21 de dezembro.

O navio foi renomeado Marinera durante a navegação e passou a ostentar a bandeira russa.

O petroleiro estava na zona econômica exclusiva da Islândia por volta das 04h00 de Brasília nesta quarta-feira, depois de cruzar o oceano Atlântico em águas internacionais, segundo dados de rastreamento marítimo da Bloomberg.

Os Estados Unidos anunciaram no final de dezembro, antes da captura do presidente deposto Nicolás Maduro em Caracas, a implementação de um bloqueio naval ao redor do país contra petroleiros sancionados pelo Departamento do Tesouro.

Eles já apreenderam dois, que Washington suspeita estarem transportando petróleo venezuelano sujeito a sanções.

Veja também