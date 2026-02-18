EUA: Tesouro anuncia iniciativa para fortalecer cibersegurança e gestão de riscos em IA

A- A+

Em apoio ao Plano de Ação de IA de Donald Trump, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quarta-feira (18) a conclusão de uma iniciativa público-privada para fortalecer a cibersegurança e a gestão de riscos para a inteligência artificial (IA) no setor de serviços financeiros.

Ao longo de fevereiro, o Tesouro lançará uma série de seis recursos desenvolvidos em parceria com a indústria e parceiros reguladores federais e estaduais para permitir uma IA segura e resiliente em todo o sistema financeiro, disse o departamento.

"Como esta administração deixou claro, é imperativo que os Estados Unidos liderem o desenvolvimento de usos inovadores para a inteligência artificial, e em nenhum lugar isso é mais importante do que no setor financeiro", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "Este trabalho demonstra que governo e indústria podem se unir para apoiar a adoção segura de IA que aumenta a resiliência do nosso sistema financeiro".

O chamado Grupo de Supervisão Executiva de Inteligência Artificial (AIEOG, em inglês), uma parceria entre o Comitê de Infraestrutura de Informação Financeira e Bancária e o Conselho Coordenador do Setor de Serviços Financeiros, reuniu executivos seniores de instituições financeiras, reguladores financeiros federais e estaduais e outras partes interessadas chave.

Juntos, os participantes se concentraram em abordar lacunas identificadas no uso de IA no setor financeiro, desenvolvendo ferramentas práticas que as instituições financeiras podem usar para gerenciar riscos cibernéticos específicos de IA.



