Estados Unidos EUA: Tesouro aplica sanções a petrolíferas russas e pede que Moscou aceite cessar-fogo imediato De acordo com a nota, as ações americanas aumentam a pressão sobre o setor energético russo

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs novas sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil OAO, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 22. A medida é justificada "em decorrência da falta de comprometimento sério da Rússia com um processo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia".

De acordo com a nota, as ações americanas aumentam a pressão sobre o setor energético russo e degradam a capacidade do Kremlin de arrecadar recursos para sua máquina de guerra e sustentar a economia enfraquecida.

A ação bloqueia todos os bens e interesses em propriedades dessas empresas que estão nos Estados Unidos ou controlados por pessoas americanas. Quaisquer entidades detidas em 50% ou mais pela Rosneft ou Lukoil também estão bloqueadas, mesmo que não sejam especificamente designadas, diz o comunicado.

"Agora é a hora de parar com a matança e de um cessar-fogo imediato", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "O Tesouro está preparado para tomar medidas adicionais, se necessário, para apoiar os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim a mais uma guerra. Incentivamos nossos aliados a se juntarem a nós e a aderirem a essas sanções", acrescentou.

