S�b, 23 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado23/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MAPA

EUA: Texas dá aprovação final ao mapa congressional que favorece republicanos de Trump

O mapa inclui cinco novos distritos que favorecem os republicanos

Reportar Erro
Bandeiras dos Estados Unidos e TexasBandeiras dos Estados Unidos e Texas - Foto: Pexels/Reprodução

O Senado do Texas deu aprovação final a um novo mapa de votação congressional, que favorece o Partido Republicano, no início da manhã deste sábado, e enviou ao governador republicano do Texas, Greg Abbott, para sua assinatura. Embora os democratas tenham prometido contestá-lo judicialmente, Abbott deve assiná-lo rapidamente.

Anteriormente, o presidente americano, Donald Trump, havia pressionado pela aprovação do mapa para ajudar seu partido a manter estreita maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026. O mapa inclui cinco novos distritos que favorecem os republicanos.

Leia também

• EUA: em resposta ao Texas, Califórnia prepara redesenho dos distritos eleitorais

• Sob pressão de Trump, Texas aprova novo mapa eleitoral do estado

• Juiz dos EUA rejeita lei do Texas que visava exibir Dez Mandamentos nas escolas

O esforço de Trump e da Legislatura de maioria republicana do Texas levou os integrantes do Partido Democrata do Estado a realizar uma paralisação de duas semanas e desencadeou uma onda de esforços de redistritamento em todo o país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter