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Conflito EUA 'tomará' o urânio se Irã não entregá-lo, adverte chefe do Pentágono "Estamos de olho. Sabemos o que eles têm, e eles vão entregar, e nós o tomaremos"

O Irã terá que entregar seu estoque de urânio altamente enriquecido ou os Estados Unidos o "tomarão", disse o secretário-geral do Pentágono, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (8), sem esclarecer como isso seria feito.

Hegseth afirmou que os Estados Unidos monitoram o estoque iraniano e sugeriu que outro bombardeio, semelhante ao realizado contra supostos locais nucleares em junho do ano passado, poderia ocorrer.

"Estamos de olho. Sabemos o que eles têm, e eles vão entregar, e nós o tomaremos. Se for preciso, faremos por todos os meios necessários", disse Hegseth.

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