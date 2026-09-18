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Narcotráfico EUA transferem drones para América do Sul em preparação para ações contra o narcotráfico Outros equipamentos militares já haviam chegado ao Caribe em 2025, como parte de uma campanha contra supostos barcos de tráfico de drogas

As Forças Armadas dos Estados Unidos devem começar a enviar drones do modelo MQ-9 Reaper, atualmente em operação na África, para a América do Sul, como parte de ações previstas contra o tráfico de drogas na região. As informações são do canal de TV americano CNN, que relatou tê-las ouvido de seis pessoas a par do planejamento.

Outros equipamentos militares já haviam chegado ao Caribe em 2025, como parte de uma campanha contra supostos barcos de tráfico de drogas. Além dos drones, também foram enviados caças F-35 e pelo menos um avião de combate AC-130. O MQ-9 Reaper é utilizado para vigilância e ataques.

Recentemente, autoridades do governo de Donald Trump delinearam publicamente planos para intensificar as operações em terra com nações aliadas na América do Sul. Não está claro quantos dos MQ-9s do Comando Africano dos EUA serão transferidos para o Comando Sul, que controla as ações militares americanas na América do Sul; uma das fontes a par do assunto afirmou que se trata da "maioria" deles.

Essa fonte e outras duas ouvidas pela CNN também indicaram que a transferência dos drones antecede operações previstas de combate ao narcotráfico e ao terrorismo na região, incluindo possíveis operações no Equador. O governo equatoriano, comandado por Daniel Noboa, começou a realizar operações militares com os EUA no início deste ano contra "organizações terroristas designadas".

Outra das fontes afirmou que ainda há discussões em andamento sobre a possibilidade de enviar alguns dos drones para o Oriente Médio, já que as Forças Armadas dos EUA perderam recursos na guerra contra o Irã.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, definiu a defesa do território dos EUA e do "hemisfério ocidental" (onde fica o continente americano) como a prioridade número um do Pentágono na Estratégia de Defesa Nacional oficial do departamento, divulgada em janeiro. O Pentágono se recusou a comentar as informações da CNN.

A emissora havia noticiado anteriormente que o governo Trump elaborou em 2025 um parecer jurídico confidencial que justifica ataques letais contra uma lista secreta e abrangente de cartéis e suspeitos de tráfico de drogas.

O parecer, elaborado pelo Escritório de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça, argumentava que o presidente tem permissão para autorizar o uso de força letal contra uma ampla gama de cartéis, pois eles "representam uma ameaça iminente aos americanos".

Durante um discurso em uma conferência conjunta no Panamá, em agosto, Hegseth elogiou o Equador, Honduras, a Guatemala, a Jamaica e a Colômbia por suas parcerias com os EUA e pelos convites para que o país participasse de operações militares conjuntas contra "narcoterroristas" em seus territórios.

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