narcotráfico

EUA transferiu 14 presos para o México para economizar dinheiro

Os presos foram transferidos na sexta-feira após terem feito uma solicitação e com a autorização prévia dos Estados Unidos e do México

O Departamento de Justiça dos Estados UnidosO Departamento de Justiça dos Estados Unidos - Foto: Drew Angerer / Getty Images via AFP

O governo do presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) ter transferido 14 mexicanos condenados por narcotráfico para seu país a fim de economizar dinheiro.

Os presos, que cumprem penas por tráfico de entorpecentes, foram transferidos na sexta-feira após terem feito uma solicitação e com a autorização prévia dos Estados Unidos e do México, informa o Departamento de Justiça americano em um comunicado.

A transferência para as autoridades penitenciárias mexicanas "economizou para os Estados Unidos mais de quatro milhões de dólares" (R$ 21,8 milhões), afirmou o procurador-geral adjunto interino Matthew R. Galeotti, citado na nota.

Ele fez referência à economia nos custos de encarceramento "pelos 96 anos restantes de suas sentenças combinadas".

Galeotti acrescentou que o Departamento de Justiça realizará mais transferências desse tipo em virtude de um acordo entre os dois países.

A medida permite "reduzir os custos de encarceramento e aliviar a superlotação em nossas prisões federais", acrescentou o funcionário.

