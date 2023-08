A- A+

migração EUA: tribunal confirma pedidos de asilo na fronteira sul Biden afirmou que as solicitações ainda podem ser aceitas, mas apenas quando são feitas no país de origem ou a partir de um país de trânsito para os Estados Unidos

Um tribunal decidiu na quinta-feira (3) manter em vigor a vigilância de solicitação de asilo na fronteira sul dos Estados Unidos, integrada em maio em um esforço para tentar conter o fluxo de migrantes.

Uma mudança das normas no início do ano tornou-se quase impossível para os migrantes apresentarem um pedido de asilo depois que cruzam a fronteira por terra a partir do México.

O governo do presidente Joe Biden afirmou que as solicitações ainda podem ser aceitas, mas apenas quando são feitas no país de origem ou a partir de um país de trânsito para os Estados Unidos.

A mudança aconteceu quando Washington tentou resolver anos de uso do Título 42, uma medida de saúde pública - integrada durante a pandemia de Covid-19 - que na prática impedia a entrada de qualquer imigrante sem documentos no país.

Críticos da medida, incluindo a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), denunciaram o dispositivo como ilegal e tentaram anular a regra na justiça.

Em julho, o juiz Jon Tigar, do tribunal distrital de San Francisco, afirmou que a política era "ilegal", mas suspendeu sua decisão por 14 dias para dar tempo ao governo de apresentar um recurso.

Na quinta-feira, um painel de juízes do tribunal de apelação do Nono Circuito, com jurisdição em vários estados do oeste do país, suspendeu a decisão de 25 de julho, à espera do resultado da apelação do governo Biden.

O painel afirmou que pretendia acelerar o processo e ordenou que as alegações fossem aprovadas até 24 de agosto.

"A decisão de suspensão não diz nada sobre a legalidade da vigilância e estamos confiantes de que vamos prevalecer quando o tribunal tiver plena oportunidade de considerar as alegações", disse Katrina Eiland, vice-diretora do Projeto de Direitos dos Imigrantes da ACLU.

O governo americano calcula que até 200 mil pessoas por mês tentariam atravessar a fronteira após a suspensão das normas aplicadas durante a pandemia de Covid-19.

Com as novas regras, os migrantes na fronteira precisam usar um aplicativo para marcar uma entrevista com uma agência do governo, o que pode demorar semanas ou meses.

As pessoas que cruzam a fronteira sem passar por este processo perdem automaticamente a oportunidade de demandar asilo.

A medida aumentou os requisitos para o pedido e deixou os requerentes de asilo em uma longa fila de espera por uma resposta.

A regra, no entanto, foi estabelecida para menores de idade sozinhos e para cidadãos de alguns países, como Haiti e Ucrânia.

