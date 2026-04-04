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MUNDO EUA: Trump chama Otan de "aliado pouco confiável" e destaca "ótimos" dados de emprego A declaração critica o jornal The New York Times por um erro de publicação ao chamar a Otan de "Organização do Tratado da América do Norte", e não do Atlântico Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de um "aliado extremamente pouco confiável" dos americanos, dois dias depois de voltar a ameaçar retirar o país da aliança militar.

A declaração foi feita em uma postagem na Truth Social, na qual Trump critica o jornal The New York Times por um erro de publicação ao chamar a Otan de "Organização do Tratado da América do Norte", e não do Atlântico Norte.

"O fracassado New York Times, cuja falta de credibilidade e seus constantes ataques de fake news ao seu presidente favorito, eu, fizeram sua circulação despencar completamente, referiu-se ao nosso 'parceiro' severamente enfraquecido e extremamente pouco confiável, a Otan, como Organização do Tratado da América do Norte", disse o presidente americano.

Em outra postagem feita neste sábado, Trump disse que os dados de emprego divulgados nesta sexta, 3, no relatório payroll referente a março foram "ótimos". Ele destacou ainda a queda de 55% no déficit comercial do país em fevereiro na comparação com igual mês do ano passado, resultado que o republicano atribui à política tarifária do seu governo.

"Não apenas os números de empregos foram ótimos ontem, com 178 000 novos empregos, mas o déficit comercial caiu 55%, a maior queda da história. Obrigado, Sr Tarifa! Tudo isso e, simultaneamente, estamos nos livrando de um Irã nuclear", afirmou Trump.

O déficit na balança comercial dos EUA atingiu US$ 57,35 bilhões em fevereiro, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano na última quinta-feira, 2. Analistas consultados pela FactSet previam déficit maior para o mês, de US$ 67,9 bilhões.



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