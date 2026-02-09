Seg, 09 de Fevereiro

SUPER BOWL

EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração

Presidente norte-americano classificou o show como "um insulto à Grandeza da América"

Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigraçãoTrump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração - Foto: Patrick T. Fallon e Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou na noite do domingo, 8, o show de intervalo do Super Bowl, no qual o cantor porto-riquenho Bad Bunny fez críticas à repressão contra os imigrantes. "Absolutamente terrível", opinou.

"O show Não faz sentido, é um insulto à Grandeza da América e não representa nossos padrões de Sucesso, Criatividade ou Excelência", disse o presidente, em publicação na rede Truth Social.

Bad Bunny cantou e falou em espanhol durante a maior parte do show. "Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo", disse Trump, que considerou a apresentação um "tapa na cara" do país.

Trump ainda atacou a imprensa pelos elogios ao artista e a Liga Nacional de Futebol (NFL) pela promoção do evento.

Em outra publicação, o presidente americano projetou que o Dow Jones atingirá os 100 mil pontos por causa da política tarifária que estabeleceu desde o ano passado.

 

 

