ESTADOS UNIDOS EUA: Trump lança site governamental com o próprio nome para a compra de remédios mais baratos Descontos oferecidos no "TrumpRx" chegam a mais de 80% do preço atual e os americanos podem usar a plataforma para comprar medicamentos à vista

O presidente Donald Trump lançou um site homônimo, nesta quinta-feira, 5, onde são disponibilizados cupons de desconto para a compra de medicamentos nos Estados Unidos. Atualmente, são listados 43 produtos que vão de insulina e antirretroviral para o tratamento de infecção por HIV às canetas emagrecedoras Ozempic e Wegovy.

Os descontos oferecidos no "TrumpRx" chegam a mais de 80% do preço atual e os americanos podem usar a plataforma para comprar medicamentos à vista (sem a cobertura do plano de saúde), um tema-chave no país, onde os preços de medicamentos estão entre os mais altos do mundo.

"Os americanos vêm pagando há muito tempo os preços mais altos de medicamentos em qualquer parte do mundo. O povo americano estava, na prática, subsidiando o custo dos medicamentos para todo o mundo", disse Trump.

O site foi lançado com descontos em mais de 40 medicamentos populares, "mas muitos outros estarão em breve", diz a plataforma. Entre os medicamentos já disponibilizados estão os antiobesidade.

Com os cupons, o Ozempic sai de US$ 1 mil para US$ 199 (de R$ 5 250 para R$ 1.046), enquanto o Wegovy poderia passar de US$ 1,3 mil para US$ 199 dólares (de R$ 6.830 para R$ 1.046). A expectativa do governo é de que os preços comecem a subir gradualmente em dois meses.



