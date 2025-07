A- A+

INVESTIGAÇÃO EUA: UnitedHealth entra em contato com o Depto. de Justiça sobre investigações do Medicare Departamento está investigando as práticas de faturamento do Medicare do conglomerado de saúde

A UnitedHealth afirmou que entrou em contato proativamente com o Departamento de Justiça dos EUA, após revisar relatórios sobre investigações em certos aspectos de sua participação no programa Medicare.

Em um documento protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) nesta quinta-feira, 24, a UnitedHealth afirmou que agora começou a cumprir solicitações formais criminais e civis do Departamento de Justiça. Acrescentou que tem total confiança em suas práticas e está comprometida em trabalhar de forma cooperativa durante o processo.

O Wall Street Journal informou no início deste mês que a unidade de fraudes criminais em saúde do Departamento de Justiça está investigando as práticas de faturamento do Medicare do conglomerado de saúde, incluindo como a empresa utilizou médicos e enfermeiros para reunir diagnósticos que aumentaram seus pagamentos.



Após a reportagem, a UnitedHealth divulgou um comunicado dizendo que "implementaria um processo regular de supervisão e auditoria independente de terceiros" para suas práticas de registro de diagnósticos.

O WSJ informou que ex-funcionários da UnitedHealth disseram ter sido questionados por promotores que trabalham para a unidade de fraudes em saúde. O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos também participaram de algumas das entrevistas, segundo o relatório. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



