ESTADOS UNIDOS EUA vai renovar frota de aviões do "fim do mundo"; conheça a aeronave preparada para guerra nuclear A aeronave inclui blindagem de efeitos nucleares e térmicos, controle acústico, uma instalação de controle técnico aprimorada e um sistema de ar-condicionado atualizado para resfriar componentes elétricos

Os Estados Unidos compraram cinco aviões para substituir a atual frota de aeronaves militares da Força Aérea do país, segundo a CNN. Trata-se do E-4B Nightwatch, um super avião que compõe o sistema de comando militar para o presidente dos EUA. Os jatos Boeing 747, que eram operados pela companhia sul-coreana Korean Air, são conhecidos como "aviões do juízo final".

O avião ganhou fama durante o período da Guerra Fria. Ele foi projetado para utilização em caso de emergência nacional ou destruição de centros de comando e controle em terra. "A aeronave fornece um centro de comando, controle e comunicação altamente capaz de sobreviver para direcionar as forças dos EUA, executar ordens de guerra de emergência e coordenar ações das autoridades civis", de acordo com a Força Aérea dos EUA.

O E-4B Nightwatch é uma versão militarizada do Boeing 747-200. A aeronave tem quatro motores, asas em flecha, tem de longo alcance e voa alta altitude, sendo capaz de reabastecer em voo.

O convés principal é dividido em seis áreas funcionais: área de trabalho de comando, sala de conferências, sala de briefing, área de trabalho da equipe de operações, área de comunicações e área de descanso. O avião tem capacidade para 112 pessoas sentadas, incluindo uma equipe de operações e a tripulação.

Segundo a Força Aérea americana, o E-4B é protegido contra os efeitos do pulso eletromagnético e possui um sistema elétrico projetado para suportar eletrônica avançada e uma ampla variedade de equipamentos de comunicação.





Além disso, a aeronave tem um sistema de comunicações por satélite que permite que aos passageiros e tripulantes façam contato com lideranças de todo planeta. Blindagem de efeitos nucleares e térmicos, controle acústico, controle técnico aprimorado e um sistema de ar condicionado para resfriar componentes elétricos também fazem parte da estrutura do avião do governo norte-americano.

