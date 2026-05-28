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Conflito EUA vão bloquear acesso de empresas aéreas do Irã a pistas de pouso, reabastecimento e vendas Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã (PGSA, em inglês) também foi sancionada

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 28, que Washington está impondo novas sanções ao Irã e que o governo Trump fechará o acesso das duas companhias aéreas iranianas a pontos de pouso, reabastecimento e vendas de bilhetes. A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã (PGSA, em inglês) também foi sancionada.

Bessent advertiu entidades corporativas ou estatais contra o pagamento de pedágios ou a ocultação deles como pagamentos de ajuda no Estreito de Ormuz, em publicação na rede X. Segundo ele, apenas um resultado satisfatório nas negociações encerrará a "espiral descendente".

The @USTreasury continues our Economic Fury campaign against the Iranian regime.



Their troops are not getting paid, the police are not reporting for work, and Kharg Island is shut down. The Iranian economy and currency are in free fall.



Iran’s Persian Gulf Strait Authority… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026

"Continua nossa campanha de Fúria Econômica contra o regime iraniano", escreveu o secretário. "Formando um Muro de Aço, o bloqueio naval dos EUA garantiu uma quantidade recorde baixa de petróleo bruto iraniano na água".

Bessent ainda apontou que as tropas iranianas não estão recebendo pagamento, a polícia não está se apresentando para o trabalho e a Ilha de Kharg, local importante de estoque de petróleo do Irã, está paralisada. "A economia e a moeda iranianas estão em queda livre", acrescentou.

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