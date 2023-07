EUA vão enviar bombas de fragmentação banidas por aliados para a Ucrânia

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o envio de munições cluster para a Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira o jornal Washington Post, antecipando que o anúncio deverá ser confirmado nas próximas horas.



A decisão, um triunfo para Kiev, separa os americanos de vários de seus aliados mais próximos, que assinaram um tratado internacional que proíbe o uso, armazenamento ou transferência de tais armas.

Por mais de seis meses, Biden e seus assessores lutaram com uma das questões mais incômodas da guerra na Ucrânia: arriscar deixar as forças ucranianas ficarem sem as munições de artilharia de que precisam desesperadamente para lutar contra a Rússia ou concordar com o envio das munições cluster.



As armas amplamente proibidas, cuja fabricação é inclusive vetada pela legislação americana, são conhecidas por causar ferimentos graves a civis, especialmente crianças. Os artefatos encaminhados a Kiev virão do estoque do Departamento de Defesa.

Vários dos principais assessores de Biden, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, recomendaram que ele indicasse o envio das armas durante uma reunião de altos funcionários da segurança nacional na semana passada, apesar do que eles descreveram como "reservas profundas", disseram pessoas familiarizadas com as discussões. Eles pediram anonimato para discutir deliberações delicadas.

O Departamento de Estado era o último reduto, tanto por preocupações humanitárias quanto por preocupações de que os Estados Unidos estariam drasticamente fora de sintonia com seus aliados. Agora, os assessores de Biden acham que têm pouca escolha.





A Ucrânia, que implantou suas próprias munições cluster na guerra, está consumindo o suprimento disponível de projéteis de artilharia convencional e levará tempo para aumentar a produção.

Biden estava sob constante pressão do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que argumenta que as munições — que dispersam pequenas bombas mortais — são a melhor maneira de matar os russos que estão enterrados em trincheiras e bloqueando a contraofensiva da Ucrânia para retomar o território. Uma autoridade dos EUA disse na quinta-feira que agora está claro que as armas são “100% necessárias” para atender às necessidades atuais do campo de batalha.

No entanto, por meses, Biden e seus assessores tentaram adiar a decisão, esperando que a maré da guerra virasse a favor da Ucrânia. Parte da preocupação era que os EUA parecessem perder a superioridade moral, usando uma arma que grande parte do mundo condenou e que a Rússia usou descontroladamente.

Mais de 100 nações assinaram um tratado de 15 anos que proíbe o uso de munições cluster, que fazem chover bombas menores que se espalham pela paisagem. As armas, que devem explodir quando atingem o solo, causaram milhares de mortes e ferimentos, muitas vezes entre crianças que pegaram partes não detonadas nos ataques iniciais.

Embora funcionários da Casa Branca tenham dito na quinta-feira que Biden não havia tomado uma decisão final, vários funcionários disseram esperar que ele desse sua aprovação final em breve. O momento é estranho para Biden, que segue para a Europa para uma reunião da Otan em Vilna, na Lituânia, na próxima semana. Também ocorre quando os EUA se movem para destruir outras armas perigosas - o resto de seu vasto arsenal de armas químicas.

A maioria dos aliados mais próximos de Washington, incluindo Reino Unido, Alemanha e França, assinaram a Convenção das Nações Unidas sobre Munições Cluster em 2008. Os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia nunca assinaram o tratado, argumentando que há circunstâncias em que as armas devem ser usados, apesar do potencial para graves baixas civis.

Biden foi persuadido, disseram as autoridades, depois que o Pentágono argumentou que forneceria à Ucrânia uma versão “melhorada” da arma que tem uma “taxa de insucesso” de aproximadamente 2% de todos os disparos.

A Rússia, observaram as autoridades, tem usado suas munições cluster na Ucrânia durante grande parte da guerra, com uma taxa de insucesso de 40% ou mais, criando um risco muito maior. Os ucranianos também usaram munições cluster, embora seu estoque seja uma fração do de Washington.

Muitos especialistas em bombas dizem que as taxas de insucesso das munições cluster dos EUA provavelmente são muito mais altas do que as estimativas do Pentágono.

— Se caírem na água ou em solo macio como campos arados e áreas lamacentas, isso certamente pode afetar a confiabilidade, causando taxas mais altas de insucesso — disse Al Vosburgh, um coronel aposentado do Exército treinado em eliminação de bombas, que dirige uma organização humanitária sem fins lucrativos de ação contra minas.

Funcionários do governo Biden tentaram durante meses conseguir cartuchos de artilharia convencional suficientes para continuar atirando nas posições russas. Mas, depois de convencer a Coreia do Sul a introduzir centenas de milhares de projéteis e usar os estoques americanos de projéteis de artilharia armazenados em Israel, o Pentágono está projetando que a Ucrânia ficará sem estoque.

Autoridades dos EUA acreditam que Putin está apostando que suas forças podem aproveitar esse momento para prevalecer.

Em entrevistas, as autoridades americanas disseram que esperavam que o envio das munições cluster fosse uma mudança temporária, até que a produção de projéteis de artilharia convencionais pudesse ser aumentada, provavelmente na primavera do ano que vem.

