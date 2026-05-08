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negociações EUA vão mediar conversas entre Israel e Líbano nos dias 14 e 15 de maio Ambas as delegações se envolverão em discussões detalhadas

Os EUA vão mediar dois dias de conversas intensivas entre os governos de Israel e Líbano nos dias 14 e 15 de maio, segundo comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (8), pelo Departamento de Estado.

Com base na rodada de conversas de 23 de abril, ambas as delegações se envolverão em discussões detalhadas com o objetivo de avançar em um acordo abrangente de paz e segurança que aborde as preocupações centrais de ambos os países, diz o departamento.

"As discussões construirão um quadro para arranjos duradouros de paz e segurança, a restauração completa da soberania libanesa em todo o seu território, a delimitação de fronteiras e a criação de caminhos concretos para alívio humanitário e reconstrução no Líbano", acrescentou.

Segundo o governo americano, ambas as partes se comprometeram a abordar essas conversas com seus interesses nacionais em mente, com os EUA trabalhando para conciliar as ideias de maneira que ofereça segurança para Israel e soberania e reconstrução ao Líbano.

O departamento também frisou que a paz abrangente depende da restauração completa da autoridade do Estado libanês e do desarmamento do Hezbollah, grupo considerado uma Organização Terrorista Estrangeira pelos EUA.



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