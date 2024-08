A- A+

Estados Unidos EUA vão reforçar presença militar no Oriente Médio Os Estados Unidos enviarão reforços para Israel

Os Estados Unidos vão aumentar sua presença militar no Oriente Médio com a mobilização de mais navios e aviões de combate na região, para "reduzir a possibilidade de escalada regional por parte do Irã" e de seus aliados, anunciou o Pentágono nesta sexta-feira (2).

O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, "ordenou ajustes na posição militar dos Estados Unidos, destinados a aumentar a proteção das forças americanas, o apoio à defesa de Israel e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a diversas contingências", informou o Pentágono.

