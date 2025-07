A- A+

ESTADOS UNIDOS EUA: veja o que se sabe sobre as enchentes que mataram mais de 100 pessoas no Texas As enchentes atingiram seu pior estágio no meio de um longo feriado, quando muitas pessoas dormiam

Enchentes repentinas no Texas (EUA), mataram mais de 100 pessoas durante o feriado do 4 de Julho, que celebra a independência norte-americana, incluindo crianças em um acampamento de verão.

A devastação ao longo do rio Guadalupe desencadeou uma operação massiva de busca enquanto autoridades enfrentam questionamentos sobre sua preparação e a velocidade de suas ações iniciais. Veja o que se sabe agora sobre as enchentes.

Rio subiu 8 metros em 45 minutos

As enchentes atingiram seu pior estágio no meio de um longo feriado, quando muitas pessoas dormiam. A região de Texas Hill Country, no centro do Estado, é naturalmente propensa a enchentes repentinas devido às áreas de solo seco e compactado, onde a chuva escorre pela superfície em vez de ser absorvida. As enchentes de sexta-feira, 4 de julho, começaram com uma tempestade particularmente forte que despejou a maior parte de seus 30 centímetros de chuva nas horas escuras da madrugada.





Após um alerta de enchente na tarde de quinta-feira, o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso urgente por volta das 4h da manhã que destacava o potencial de danos catastróficos e grave ameaça à vida humana. Por volta das 5h20, alguns moradores da área de Kerrville relataram que os níveis de água estavam subindo de forma alarmante. A chuva intensa que descia das colinas enviou torrentes de água para o rio Guadalupe, fazendo-o subir 8 metros em apenas 45 minutos.

Número de mortos deve subir

No condado de Kerr, lar de acampamentos juvenis no Texas Hill Country, equipes de busca encontraram os corpos de 84 pessoas, incluindo 28 crianças, disse o xerife Larry Leitha na tarde de segunda-feira, 7. Com as vítimas em condados vizinhos, o número total de mortes chegou a pelo menos 104 até segunda-feira à tarde.

Dez meninas e uma conselheira continuavam desaparecidas no Mystic, um acampamento de verão cristão às margens do rio. Para ex-participantes do acampamento, a tragédia transformou memórias felizes em luto. Além dos desaparecidos do Mystic, o número de pessoas desaparecidas em outros acampamentos próximos e em toda a região não havia sido divulgado.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse no domingo que havia 41 pessoas confirmadas como desaparecidas em todo o Estado e que o número poderia aumentar. O administrador municipal de Kerrville, Dalton Rice, disse na segunda-feira que não podia estimar o número de desaparecidos, afirmando apenas que "é muito".

Equipes de busca e resgate em um ponto de encontro na segunda-feira disseram que mais de 1.000 voluntários haviam sido direcionados para o condado de Kerr.

Autoridades enfrentam questionamentos

Sobreviventes descreveram as enchentes como uma "parede negra da morte" e disseram não ter recebido alertas de emergência. O juiz do condado de Kerr, Rob Kelly, que mora às margens do rio Guadalupe, disse no sábado que "ninguém viu isso chegando". Autoridades se referiram ao evento como uma "enchente centenária", significando que os níveis de água eram altamente improváveis com base nos registros históricos.

No entanto, autoridades locais sabem há décadas que as enchentes representam um risco sério na região, e um relatório do governo do condado no ano passado alertou que a ameaça estava piorando. O relatório também determinou que outra enchente era provável no próximo ano e que "eventos futuros de enchente no pior cenário" poderiam ser mais severos que os do passado.

Além disso, autoridades enfrentam questionamentos sobre por que residentes e acampamentos de verão às margens do rio não foram alertados antes das 4h ou instruídos a deixar o local.

Rice disse na segunda-feira que não sabia imediatamente se houve comunicação entre a polícia e os acampamentos entre 1h e 4h da manhã de sexta-feira. Mas Rice disse que vários fatores, incluindo serviço de celular irregular em algumas áreas mais isoladas do condado de Kerr e torres de celular que podem ter saído do ar durante o temporal, podem ter dificultado a comunicação.

Rice disse que as autoridades querem concluir as operações de busca e resgate antes de revisar possíveis problemas com torres de celular, rádios e alertas de emergência.

Autoridades observaram que o público pode ficar cansado com muitos alertas de enchente ou previsões que acabam sendo menores Funcionários do condado de Kerr disseram que apresentaram uma proposta para um sistema de alerta de enchente mais robusto, semelhante a um sistema de alerta de tornado, mas que membros do público recuaram diante do custo.

Esforço monumental de limpeza e reconstrução

As enchentes repentinas apagaram acampamentos e arrancaram casas de suas fundações. "Vai levar muito tempo até conseguirmos limpar, muito menos reconstruir", disse Kelly no sábado após sobrevoar a destruição de helicóptero. Outros grandes eventos de enchente já levaram moradores e empresários a desistir, incluindo áreas atingidas no ano passado pelo furacão Helene.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que planeja visitar a área de enchente na sexta-fei

