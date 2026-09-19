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Conflito EUA: Volume de petróleo que passa por Ormuz está no nível mais alto em 6 meses Segundo o Almirante Brad Cooper, comandante do Centcom, as forças armadas americanas auxiliaram no transporte de mais de um bilhão de barris de petróleo pelo Estreito de Ormuz nos últimos dois meses

O volume de petróleo bruto, carga e gás natural liquefeito que passou pelo Estreito de Ormuz nas últimas duas semanas atingiu o nível mais alto em seis meses, segundo comunicado publicado neste sábado (19) pelo Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), um dos comandos combatentes unificados do Departamento de Defesa americano, na rede social X.

Segundo o Almirante Brad Cooper, comandante do Centcom, as forças armadas americanas auxiliaram no transporte de mais de um bilhão de barris de petróleo pelo Estreito de Ormuz nos últimos dois meses, enquanto o Irã não transportou nenhum barril desde julho. Ele também afirmou que os militares dos Estados Unidos forneceram proteção a mais de 2 mil navios comerciais que transitaram pelo estreito.

"Estamos trabalhando com todos os parceiros da região, reforçando suas defesas aéreas, formando uma nova unidade de coalizão de drones de ataque e mantendo o Estreito de Ormuz e as águas adjacentes abertos e livres de ameaças", disse Cooper, na declaração em vídeo.

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