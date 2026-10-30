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Estados Unidos EUA: voto antecipado acelera em Estados-chave do Senado e supera ritmo de 2022 Avanço é mais visível no Texas, onde os eleitores decidem disputas muito acompanhadas para o Senado, a Câmara e o governo estadual

O voto antecipado nos Estados Unidos segue em ritmo bem mais forte do que na última eleição de meio de mandato, com milhões de americanos votando antes do dia da eleição e uma alta mais intensa em Estados com disputas acirradas para o Senado, segundo análise da Associated Press baseada em dados compilados a cinco dias do pleito.

O avanço é mais visível no Texas, onde os eleitores decidem disputas muito acompanhadas para o Senado, a Câmara e o governo estadual. Até quarta-feira (28), mais de 6,3 milhões de texanos haviam votado antecipadamente, ante 4,2 milhões no mesmo ponto de quatro anos atrás, alta de 50%.

O voto antecipado também cresceu mais de 30% em Maine, Michigan, Carolina do Norte e Kansas, na comparação com o mesmo momento de quatro anos atrás - todos com disputas acirradas para o Senado. Na Carolina do Sul, onde os eleitores escolhem o sucessor do falecido senador republicano Lindsey Graham, o voto antecipado está 83% acima.

Os dados reunidos pela AP oferecem um retrato da participação a cinco dias de uma eleição que vai definir o controle do Congresso e outras disputas importantes.

No país, mais de 43 milhões de americanos já votaram antecipadamente, seja de forma presencial, seja pelo correio, quase 10 milhões a mais do que em 2022. Os números abrangem 47 Estados e Washington, D.C., ante 48 Estados e a capital do país quatro anos atrás.

Nos Estados que divulgam a filiação partidária dos eleitores, cerca de 6,8 milhões de democratas e 5,2 milhões de republicanos votaram antecipadamente. Esses dados não contemplam todos os eleitores do país que votaram antes do dia da eleição nem indicam em quais candidatos eles votaram.

A aceleração ocorre às vésperas de uma eleição que poderá redefinir o comando do Congresso, dois anos após o início do segundo mandato do presidente Donald Trump, com os republicanos controlando tanto a Câmara quanto o Senado.

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