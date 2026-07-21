EUA/Bessent: China pode ser alvo de sanções por uso de IA com propriedade intelectual roubada
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que autoridades americanas identificaram "marcas d'água" dos EUA em modelos de inteligência artidicial chineses
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o governo poderá impor sanções a modelos chineses de inteligência artificial (IA) caso seja comprovado o uso de propriedade intelectual roubada no desenvolvimento da tecnologia.
Em entrevista à Fox Business nesta terça-feira, 21, Bessent disse que autoridades americanas identificaram "marcas d'água" dos EUA em modelos chineses e que o tema será investigado nas próximas semanas.
"O que precisamos saber é se os modelos chineses estão usando materiais roubados", afirmou. Segundo ele, Washington apoia o desenvolvimento de modelos de código aberto, mas "não o roubo de propriedade intelectual". "Você não pode usar produtos falsificados", acrescentou, ao defender que empresas chinesas sejam submetidas aos mesmos padrões aplicados às americanas.
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As declarações ocorrem em meio aos preparativos para um diálogo entre Estados Unidos e China sobre IA, previsto para setembro, segundo a Reuters, após entendimento entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.
Bessent também avaliou que a economia americana permanece sólida, com "preços básicos estáveis", e afirmou que um crescimento de 3% no segundo semestre de 2026 "não é irracional" Sobre a atuação do governo em empresas, disse que participações acionárias buscam "criar sinais de mercado".
Na política comercial, Bessent defendeu as tarifas impostas ao Canadá, classificando-as como uma medida de "reciprocidade". Segundo ele, o país vizinho mantém práticas "altamente discriminatórias" contra produtos americanos, especialmente nos setores de laticínios, bebidas alcoólicas e outras bebidas.
Em relação ao Irã, o secretário afirmou que a China reduziu em cerca de 40% as compras de petróleo iraniano. Ele também informou que o Tesouro rastreia propriedades ligadas aos aiatolás e congelou uma carteira de criptomoedas de US$ 130 milhões vinculada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês).