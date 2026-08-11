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EUA EUA/Doutrina Monroe: vídeo fala em domínio inquestionável americano no Hemisfério Ocidental Em vídeo, governo Trump resgata histórico da política externa e apresenta presidente como novo defensor da doutrina; assista

O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um vídeo nesta terça-feira (11), no qual cita o presidente americano, Donald Trump, como o "mais recente defensor" da Doutrina Monroe e afirma que "o domínio americano no Hemisfério Ocidental nunca mais será questionado".

O vídeo, com pouco mais de 5 minutos, é apresentado pelo embaixador dos EUA no Panamá, Kevin Marino Cabrera. No material, ele explica a origem da Doutrina Monroe, diretriz de política externa criada pelo ex-presidente americano James Monroe em 1823.



Confira o vídeo abaixo:

The Monroe Doctrine has shaped U.S. foreign policy for over two centuries.



American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. pic.twitter.com/hsoGS17gqV — Department of State (@StateDept) August 11, 2026

Ela estabelecia a separação entre as esferas de influência europeia e americana e defendia a não colonização e a não intervenção.

"Os EUA, ainda uma jovem nação de fronteira, posicionaram-se como a principal potência do Novo Mundo e estabeleceram as bases para séculos de política externa americana no hemisfério", disse Cabrera no vídeo. "Essa declaração transformou o papel e a posição dos EUA na ordem global."

Com o passar dos anos, porém, a diretriz passou a ser interpretada como uma justificativa para a intervenção nos assuntos de outros países do Hemisfério Ocidental.

Em 1904, o presidente americano Theodore Roosevelt alterou a Doutrina Monroe por meio do chamado "Corolário Roosevelt", segundo o qual Washington poderia intervir em países latino-americanos para garantir a ordem e impedir a intervenção de potências europeias.

"Roosevelt interveio e declarou que, se uma nação latino-americana entrasse em caos ou instabilidade, os EUA interviriam e assumiriam sua administração. A doutrina havia começado como um escudo. Roosevelt acabara de transformá-la em um mandato", afirmou Cabrera.

Ao longo do vídeo, o embaixador faz uma ponte entre o período em que a diretriz foi criada e a atualidade, citando momentos em que ela foi invocada, como a retirada da Espanha de Cuba e a tomada de Porto Rico.

Ele afirmou que a doutrina foi utilizada por vários ex-presidentes, como John Kennedy e Ronald Reagan.

Para Cabrera, na era moderna, Trump é o "mais recente defensor" da doutrina.

Ele cita a Operação Absolute Resolve, que resultou na captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, atualmente detido nos EUA, onde responde por acusações de narcoterrorismo.

O embaixador afirmou que a "manobra calculada transmitiu um sinal contundente por todo o hemisfério".

Na sequência, uma fala de Trump é exibida: "De acordo com nossa nova estratégia de segurança nacional, o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado."

"O que começou como um alerta às potências europeias evoluiu para uma estrutura de domínio regional, que continua sendo a pedra angular da estratégia americana no hemisfério atualmente", concluiu Cabrera.

No fim ano passado, o governo americano divulgou a nova Estratégia de Segurança Nacional dos EUA e afirmou que o país buscaria "reafirmar e aplicar a Doutrina Monroe para restaurar a predominância americana no Hemisfério Ocidental", com uma "retomada poderosa" do poder sobre a região.

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