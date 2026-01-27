Ter, 27 de Janeiro

Euro supera barreira de US$ 1,20 pela primeira vez desde 2021

Desde o retorno do republicano à Casa Branca, o dólar já se desvalorizou mais de 15% em relação ao euro

O euro superou nesta terça-feira (27) o patamar simbólico de 1,20 dólar pela primeira vez desde 2021, depois que o presidente Donald Trump pareceu receber com bons olhos o enfraquecimento da moeda americana.

Questionado nesta terça-feira sobre o valor da moeda dos Estados Unidos, Trump a classificou como "formidável". O dólar "está indo muito bem", disse. "Eu poderia fazê-lo subir e descer como um ioiô", acrescentou.

Pouco depois das declarações do republicano, o dólar caía 1,37% frente ao euro, para 1,2043, seu nível mais baixo desde junho de 2021.

"A imprevisibilidade política é, sem dúvida, negativa para o dólar", afirmaram analistas da Monex USA.

Para Joshua Mahony, da Scope Markets, "a confiança no dólar como principal garantidor de segurança parece ter se dissipado sob a presidência de Trump".

Desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025, o dólar já se desvalorizou mais de 15% em relação ao euro.

