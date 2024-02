Eurodeputados pedem sanções a Cuba, inclusive contra presidente Díaz Canel

A- A+

Os eurodeputados solicitaram nesta quinta-feira (29), em uma resolução não vinculante, que a União Europeia (UE) adote sanções contra responsáveis por violações dos direitos humanos em Cuba, incluindo o presidente Miguel Díaz Canel.

A resolução foi aprovada por 285 votos a favor, 172 contra e 46 abstenções.

No documento, os eurodeputados expressaram sua frustração pelo Acordo de Diálogo Político e Cooperação (ADPC) UE-Cuba, assinado em 2016 e aplicado provisoriamente desde 2017, não ter promovido mudanças na ilha.

Assim, lamentaram que "apesar do tempo decorrido desde a entrada em vigor do ADPC, a situação de falta de democracia e liberdades em Cuba não tenha melhorado, mas, pelo contrário, tenha ocorrido uma maior deterioração e agravamento da situação dos direitos humanos".

Mencionaram ainda que o número de detidos por razões políticas "se multiplicou em mais de oito vezes desde 2018, e com isso Cuba se tornou a maior prisão para ativistas políticos e dissidentes da América Latina".

No documento, os legisladores pediram que a UE aplique seu Regime Geral de Sanções em matéria de Direitos Humanos contra os responsáveis "por persistentes violações dos direitos humanos em Cuba".

Essas medidas restritivas, aponta a resolução, devem começar "por sancionar Miguel Díaz Canel como figura de maior hierarquia na cadeia de comando das forças de segurança cubanas".

O texto também denuncia que Cuba não cumpre sua parte do ADPC por sua recusa em permitir visitas de delegações europeias a detidos ou para acompanhar julgamentos na ilha.

Por esta razão, pediram "uma reunião imediata do Comitê Conjunto diante das infrações do acordo por parte do governo cubano".

Veja também

Curado Demolição de passarela na BR-232 muda trânsito neste fim de semana; saiba como desvio vai funcionar