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Conflito Europa anuncia 22º pacote de sanções contra a Rússia e mira setor cripto A Comissão também propõe expandir a proibição de serviços de energia para que nenhuma empresa europeia possa ajudar a Rússia a construir, operar ou reparar suas infraestruturas de energia

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira o 22º pacote de sanções do bloco europeu contra a Rússia. De acordo com a presidente do braço executivo europeu, Ursula von der Leyen, os principais elementos do novo pacote incluem o direcionamento aos bancos e plataformas de criptomoedas da Rússia, fechando o cerco à participação da Rússia em eventos esportivos e culturais europeus, e o endurecimento das regras de visto da UE.

O foco principal do novo pacote está nos serviços financeiros, segundo o comunicado da UE. O pacote estenderá a proibição de transações para 60 bancos russos, removendo-os do sistema SWIFT e as sanções também afetarão redes de criptomoedas e pagamentos da Rússia e de terceiros países que ajudam a Rússia a evadir as sanções da UE.

"A diplomacia para encerrar a guerra da Rússia precisa ser apoiada por pressão sobre o agressor", informou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, em postagem no X.

A Comissão também propõe expandir a proibição de serviços de energia para que nenhuma empresa europeia possa ajudar a Rússia a construir, operar ou reparar suas infraestruturas de energia, especialmente suas refinarias. Pela primeira vez, essa proibição também abrange serviços de eletricidade.

Sobre a frota paralela russa, a UE listará mais de 70 navios. A Comissão está propondo proibir todos os navios-tanque que são segurados na Rússia.

A Comissão também propôs uma proibição de visto para ex-combatentes russos. De acordo com a presidente von der Leyen, essa proibição faz parte da resposta da UE à recente escalada de atividades cinéticas não convencionais de operativos russos na Europa.

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