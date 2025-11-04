A- A+

cúpula Europa busca compromisso climático de última hora antes da COP30 Os ministros do Meio Ambiente dos 27 países do bloco têm a missão de chegar a um acordo unânime sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035

Os países da União Europeia buscam nesta terça-feira (4) evitar uma "catástrofe diplomática" e chegar a um acordo para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa até 2035 e 2040, poucos dias antes da conferência da ONU sobre o clima, que será realizada em Belém do Pará.

"É um dia crucial", disse antes da reunião a ministra francesa da Transição Ecológica, Monique Barbut, afirmando que seria um "desastre" se os europeus não conseguissem fechar um acordo ao menos para 2035 antes da COP30.

Os ministros do Meio Ambiente dos 27 países do bloco têm a missão de chegar a um acordo unânime sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035, uma meta que a ONU vem cobrando há meses para a conferência no Brasil.

Além disso, precisam tomar outra decisão, desta vez por maioria qualificada, sobre seus objetivos para 2040.

A Comissão Europeia propôs reduzir em 90% as emissões até 2040 em comparação com os níveis de 1990, o que implicaria transformações significativas para a indústria e o cotidiano dos europeus.

Mas, por enquanto, não há consenso sobre essa meta. "As discussões são muito difíceis", disse uma fonte diplomática.

A Dinamarca, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, tenta convencer a Itália, um dos países mais reticentes.

"A decisão deve ser tomada hoje", insistiu o ministro alemão Carsten Schneider. "Desejo que nossos chefes de Estado e de Governo cheguem ao Brasil com um mandato muito forte, um papel de liderança claro para a Europa", afirmou.

Espanha, os países escandinavos e a Alemanha apoiam o objetivo proposto pela Comissão. Já Hungria, Polônia, República Tcheca e Itália o consideram uma ameaça para sua indústria.

Os países europeus são os que fazem os maiores esforços para reduzir as emissões, um protagonismo "reconhecido" pelo restante do mundo, segundo o comissário europeu para o tema, Wopke Hoekstra.

Veja também