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Europa Europa combate incêndios; chuva alivia o cenário na Bélgica Diversos países europeus vêm enfrentando períodos de seca, com recorrentes incêndios florestais

A chuva começou a cair nesta segunda-feira (17) na Bélgica, que enfrenta o pior incêndio florestal de sua história recente, enquanto a Grécia anunciou que um foco mortal foi controlado nas imediações de Atenas.

Estes são os principais acontecimentos das últimas horas:

- Espanha considera incêndio em Aragão em grande parte "estabilizado" -

As autoridades da região de Aragão, no nordeste da Espanha, expressaram otimismo nesta segunda-feira (17) em relação ao combate ao incêndio florestal que já havia consumido mais de 17 mil hectares.

"Temos a maior parte do incêndio estabilizada", disse Francho Aso, diretor da operação de combate a incêndios, transmitindo uma sensação de tranquilidade, já que as chamas não alcançarão dois mosteiros históricos em San Juan de la Peña, que eram motivo de grande preocupação.

O governo regional de Aragão decretou luto oficial nesta segunda-feira pela morte, no domingo, de um membro da Unidade Militar de Emergência (UME) que atuava no combate ao incêndio quando seu veículo capotou.

Enquanto isso, na província de Huelva, no sul da Andaluzia, o presidente regional Juanma Moreno informou no domingo a "estabilização" do incêndio.

Nesta segunda-feira, o responsável andaluz que cuida das emergências, Antonio Sanz, indicou que, segundo o programa de satélite europeu Copernicus, o incêndio devastou 33 mil hectares, menos do que os 38 mil inicialmente anunciados pela televisão pública regional.

Chuva ajuda bombeiros na Bélgica

A chuva começou a cair nesta segunda-feira na Bélgica, ajudando no combate ao maior incêndio florestal da história recente do país, que devastou quase 3 mil hectares em um parque natural próximo à fronteira com a Alemanha.

Quase 500 bombeiros e militares lutam contra o incêndio em Hautes Fagnes, que provocou uma enorme nuvem de fumaça que se estende por toda a região, afetando Alemanha e França.

Bombeiros ainda combatem fogo em Portugal

Os serviços de emergência portugueses combatiam dois incêndios florestais no norte do país nesta segunda-feira.

O maior incêndio mobilizou cerca de 400 bombeiros em Torre de Moncorvo (nordeste), onde pelo menos 900 hectares foram consumidos pelas chamas desde sábado.

Outro incêndio, que começou no domingo em Ponte de Lima (noroeste), estava sendo combatido por 170 efetivos.

França anuncia ajuda, mas primeiro-ministro é vaiado

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou nesta segunda-feira que as licenças para a reconstrução "equivalente" de casas danificadas pelos incêndios florestais em Gironde, no sudoeste do país, região severamente afetada pelo grande incêndio de julho, seriam concedidas em um mês.

No entanto, Lecornu foi vaiado ao chegar à região, em protesto contra a gestão do governo diante da pior crise desse tipo que a França enfrenta em décadas.

Cerca de 200 pessoas vestidas de preto se reuniram em frente à prefeitura de Le Porge, onde 183 casas foram destruídas quando um grande incêndio florestal devastou a região entre o final de julho e o início de agosto.

Por outro lado, no norte, o incêndio que deflagrou na semana passada em uma área natural do departamento de Pas-de-Calais, região frequentada tanto por turistas como por migrantes, está "sob controle", declarou nesta segunda-feira o prefeito departamental.

Este incêndio, que devastou cerca de 190 hectares na zona de dunas do Mont-Saint-Frieux, havia sido estabilizado na sexta-feira. Uma casa foi destruída, mas não houve vítimas.

Incêndios sob controle perto de Atenas

Dois incêndios na ilha grega de Salamina, perto de Atenas, que deixaram dois mortos e forçaram a evacuação de centenas de pessoas, foram praticamente extintos, informou o Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira.

"A situação melhorou; não há mais focos de incêndio ativos", declarou um porta-voz, acrescentando que dois helicópteros e mais de 200 pessoas permanecem na área por precaução.

Os incêndios, que começaram no domingo perto de praias movimentadas no sul e leste da ilha, se espalharam em apenas sete minutos, forçando a evacuação de quase 600 pessoas por mar e deixando um casal de idosos preso em casa.

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