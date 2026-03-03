A- A+

DEFESA Europa defende bases militares e planeja retirada de cidadãos à medida que se envolve na guerra Os europeus não foram consultados sobre essa operação EUA-Israel, mas agora estão lidando com as consequências

A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã e os ataques retaliatórios de Teerã em todo o Oriente Médio estão rapidamente arrastando a Europa para o conflito, forçando o continente a adotar medidas defensivas para proteger bases militares e retirar cidadãos envolvidos na situação.

O Oriente Médio abriga alguns dos principais parceiros comerciais da Europa e diversas rotas estratégicas. Muitos europeus vivem em cidades como Beirute, Dubai ou Jerusalém, enquanto grandes comunidades de países como Turquia, Egito e os estados do Golfo se estabeleceram por toda a Europa. Os europeus não foram consultados sobre essa operação EUA-Israel, mas agora estão lidando com as consequências.

Embora se recusem a entrar diretamente na guerra, o Reino Unido, a França e a Alemanha afirmaram que trabalharão com os Estados Unidos para ajudar a deter os ataques iranianos. O Reino Unido permitirá que as forças americanas usem bases britânicas para atacar mísseis e locais de lançamento do Irã.

Mas a própria Europa não está imune. O Chipre, detentor da presidência rotativa da União Europeia (UE), teve de insistir que não estava envolvido no conflito depois de um drone do tipo Shahed ter danificado uma base aérea britânica na costa sul da ilha durante o fim de semana. Os drones Shahed foram desenvolvidos pelo Irã, mas já foram usados na Europa, pela Rússia na sua guerra contra a Ucrânia.

Temendo outros ataques em seus países, alguns países europeus também estão reforçando a segurança em estações de trem e aeroportos. Ainda assim, quase nenhum líder europeu criticou os ataques EUA-Israel.

Muitos estão satisfeitos em ver a queda de um regime iraniano que, durante anos, prendeu cidadãos europeus e desafiou os interesses econômicos da Europa.

A Espanha tem sido uma rara voz dissidente. "Pode-se ser contra um regime odioso", disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez no domingo, 1º, "e, ao mesmo tempo, ser contra uma intervenção militar injustificável, perigosa e contrária ao direito internacional."

Ao mesmo tempo, contribuir para a estabilidade na instável região do Oriente Médio é uma prioridade europeia. Os receios de uma subida prolongada dos preços do petróleo e a possibilidade de uma nova onda de migração imprevisível significam que o continente deve manter-se envolvido.

Prioridade para cidadãos retidos

A prioridade da Europa a curto prazo é garantir a segurança de milhares de cidadãos envolvidos na guerra à medida que ela se alastra.

Durante uma reunião de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no fim de semana, foram levantadas preocupações sobre a retirada de pessoas. Não foi iniciada nenhuma operação conjunta de retirada, mas uma poderá ser necessária em breve.

A Alemanha afirma que cerca de 30 mil turistas alemães estão retidos em navios de cruzeiro, hotéis ou aeroportos fechados, sem conseguir voltar para casa devido ao conflito. A maioria está no Oriente Médio, mas alguns estão em locais mais distantes, presos porque suas conexões de viagem passam por Abu Dhabi, Catar ou Dubai. Uma retirada militar não foi possível devido ao fechamento do espaço aéreo.

A República Tcheca, por sua vez, enviou dois aviões ao Egito e à Jordânia para repatriar cidadãos tchecos, dezenas dos quais viajaram de ônibus a partir de Israel. Outros quatro aviões seriam enviados a Omã para buscar mais alguns dos cerca de 6.700 tchecos presentes na região.

Interesses econômicos da Europa

O Irã vem ameaçando navios no Estreito de Ormuz, a estreita passagem que liga o Golfo Pérsico ao continente, por onde passa um quinto de todo o petróleo comercializado. Alguns navios já foram atacados nessa região. Aumentam os apelos para a União Europeia ajudar a proteger os navios mercantes.

Em resposta, a França enviaria mais dois navios de guerra para reforçar a Operação Aspides, a missão naval do bloco na região. Mas eles só seriam deslocados para o distante Mar Vermelho e Golfo de Aden - portas de entrada para o Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo - para se juntarem a outros três navios já posicionados.

A Operação Aspides foi criada há dois anos para ajudar a defender o tráfego marítimo contra possíveis ataques dos rebeldes Houthi baseados no Iêmen. Mas, embora os Houthi tenham expressado apoio ao Irã, eles não anunciaram imediatamente nenhuma ação militar em seu favor.

Estão em curso discussões sobre uma revisão do mandato da operação e um possível endurecimento das suas regras de atuação, mas não se esperam alterações em breve.

Estabilidade regional

Manter a estabilidade no Oriente Médio em geral é uma preocupação fundamental para a Europa. Os atos de retaliação do Irã em diversos países foram amplamente condenados.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, deverá convocar uma reunião com os países do Conselho de Cooperação do Golfo ao nível de ministros das Relações Exteriores ainda esta semana, enquanto o bloco continua tentando tranquilizar os vizinhos do Irã e outros países vulneráveis da região.

"Os ataques do Irã contra vários países do Oriente Médio são indesculpáveis. Os eventos não devem levar a uma escalada ainda maior que possa ameaçar a região, a Europa e outros lugares, com consequências imprevisíveis", disse Kallas após presidir as negociações de emergência de domingo.

A UE pretende conduzir esforços diplomáticos para ajudar a reduzir as tensões e continua com o objetivo de impedir que o Irã adquira armas nucleares, apesar de o seu acordo de desenvolvimento nuclear ter fracassado após o governo Trump retirar os EUA do pacto.

Otan se pronuncia

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou em entrevista que a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã é crucial para a segurança na Europa. Ele disse que os aliados poderiam apoiar o esforço mesmo sem envolvimento direto em operações militares, por meio de logística e acesso.

Rutte, ex-primeiro-ministro da Holanda, afirmou que aprova incondicionalmente a decisão de Trump de atacar o Irã e matar seu líder supremo, que aumentava a ameaça de um Irã com armas nucleares. "Isso seria um estrangulamento para Israel. Potencialmente, poderia significar a derrota de Israel", disse Rutte à emissora pública alemã ARD em seu estúdio em Bruxelas, na segunda-feira, 2.

Questionado sobre a possibilidade da Otan entrar na guerra, Rutte disse que absolutamente ninguém acreditava que a organização se envolveria. "Isto é o Irã, isto é o Golfo, isto está fora do território da Otan", afirmou.

As tropas da Otan estiveram mobilizadas por 18 anos no Afeganistão, e sua campanha aérea de 2011 ajudou a derrubar o falecido líder da Líbia, Muammar Gaddafi.

Veja também