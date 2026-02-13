A- A+

diplomacia Europa deve falar com uma só voz à Rússia, declara opositor de Putin Declaração ocorre no momento em que dirigentes europeus tentam retomar o diálogo com a Rússia após quatro anos de tensões

A Europa deve falar com uma só voz à Rússia para que seus interesses sejam ouvidos e poderá enfrentar um período de tensões prolongadas semelhantes às da Guerra Fria, declarou nesta sexta-feira (13) à AFP o opositor russo Mikhail Khodorkovsky.

Em entrevista exclusiva, o ex-magnata do petróleo mostrou-se prudente quanto ao restabelecimento das relações com a Rússia de Vladimir Putin, mas considerou "absolutamente necessário" manter o diálogo para evitar um confronto militar.

"Estou absolutamente seguro de que, nos próximos cinco a dez anos, a Europa estará confrontada a uma guerra fria com a Rússia, que estará seguramente combinada com uma guerra híbrida", disse Khodorkovsky à AFP à margem da Conferência de Munique sobre Segurança.

"Os contatos são absolutamente necessários. (...) A questão é saber como conduzir essas conversas. E seria evidentemente preferível que a Europa fale com uma só voz", acrescentou. Ele sugeriu que a Europa nomeie um representante único para negociar com o Kremlin.

O que foi o homem mais rico da Rússia até que um conflito com Vladimir Putin provocou sua detenção e encarceramento durante dez anos vive agora no exílio em Londres, onde dirige um grupo de oposição ao presidente russo.

Suas declarações ocorrem no momento em que dirigentes europeus, entre eles o presidente francês, Emmanuel Macron, tentam retomar o diálogo com a Rússia após quatro anos de tensões relacionadas à guerra na Ucrânia.

Veja também