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MÁXIMAS ACIMA DOS 30 GRAUS

Europa enfrenta calor extremo para o mês de maio

Termômetros passam dos 30º C em diversas cidades europeias

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Pessoas na praia em Brighton, na Inglaterra, em meio ao calor extremo no continentePessoas na praia em Brighton, na Inglaterra, em meio ao calor extremo no continente - Foto: Ben Stansall/AFP

Vários países europeus enfrentam altas temperaturas nesta segunda-feira (25), muito acima do normal para o mês de maio, com os termômetros marcando 33,5º C perto de Londres, oito departamentos em alerta laranja na França e mais de 30º C em alguns pontos da Espanha.

No Reino Unido, onde o máximo já registrado em um mês de maio foi de 32,8º C em 1922 e em 1944, os recordes foram batidos.

Em Heathrow, a oeste da capital, foram registrados 33,5º C, indicou no X a agência meteorológica nacional, Met Office, que advertiu que a temperatura poderia continuar subindo ao longo do dia.

"Os recordes costumam ser superados apenas por décimos de grau, o que torna esta onda de calor excepcional para esta época do ano", destacou a agência meteorológica.

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No domingo, a agência declarou uma onda de calor em oito regiões da Inglaterra, entre elas a Grande Londres e os condados de Suffolk e Essex (leste do país). Essa classificação é acionada quando as temperaturas superam os 27º C durante três dias consecutivos, limite que em Londres se situa em 28º C.

Na Espanha, a agência estatal de meteorologia (Aemet) alertou no X que o "episódio de temperaturas extraordinariamente altas para a época do ano" continuará "em todo o país e durante toda a semana, exceto nas Ilhas Canárias".

Além disso, a partir de quarta-feira haverá "noites tropicais generalizadas no sudoeste da Península", acrescentou, especificando que o pico de temperaturas chegará "entre quarta e sexta-feira, com máximas generalizadas de 36–38º C".

Na França, o instituto nacional de meteorologia (Météo-France) declarou alerta laranja por onda de calor em oito departamentos, um nível acima do "episódio de calor muito forte" em que o país está imerso desde domingo.

O alerta laranja corresponde a episódios de onda de calor, isto é, pelo menos três dias e três noites seguidos de calor intenso.

Nesta segunda-feira, 18 departamentos do oeste e da Île-de-France, onde fica Paris, estavam em alerta amarelo (pico de calor intenso ou calor persistente); algo que nunca havia ocorrido em um mês de maio desde que esse sistema de alerta foi criado, em 2004.

"A situação mudará pouco nesta semana, com temperaturas mínimas e máximas ocasionalmente excepcionais para a estação (...) e um clima às vezes sufocante", advertiu o Météo-France em comunicado.

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