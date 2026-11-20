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MISSÃO Europa mobiliza 2,8 mil militares para simular missão na Ucrânia após fim da guerra Treinamento, batizado de "Koalicja" - "coalizão" em polonês -, começou em 9 de novembro e dura duas semanas

Cerca de 2,8 mil militares de países europeus participam de um exercício inédito no sudeste da Polônia para testar uma possível missão na Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia. A operação, liderada por França e Reino Unido, busca preparar o envio de tropas para ajudar a estabilizar o país e reconstruir suas Forças Armadas, além de sinalizar a Moscou e ao governo de Donald Trump uma maior disposição militar da Europa.

O treinamento, batizado de "Koalicja" - "coalizão" em polonês -, começou em 9 de novembro e dura duas semanas. Ele integra uma iniciativa militar independente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), vinculada à chamada Coalizão dos Dispostos, grupo político de 37 países que apoiam Kiev. É a primeira vez que a coalizão testa, na prática, sua capacidade de mobilização para uma operação em território ucraniano.

Participam presencialmente militares de Bélgica, Estônia, França, Alemanha, Lituânia, Holanda, Espanha, Suécia e Reino Unido. A Polônia oferece apoio logístico, enquanto a Turquia acompanha os exercícios à distância, de Istambul. Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, 1,1 mil soldados franceses foram deslocados para o treinamento.

Na base de Nowa Deba, as forças ensaiam transporte de pessoal e equipamentos, operações conjuntas de comando, defesa contra drones e combate em trincheiras. Também empregam caças, aeronave de reabastecimento e drones de vigilância. O brigadeiro britânico Campbell Close classificou a missão como defensiva. "Este é um exercício de mobilização. Somos uma força defensiva", afirmou.

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Caso seja estabelecido um cessar-fogo, a força multinacional poderá auxiliar na recomposição do Exército ucraniano, contribuir para a reabertura do espaço aéreo e apoiar a retirada de minas no Mar Negro, segundo o comandante da força, tenente-general Tom Bateman. Não há previsão de funções de manutenção ou fiscalização da paz.

Os exercícios coincidem com negociações diplomáticas sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Após encontro com líderes europeus em Berlim na quinta-feira, o chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que a atividade demonstra a disposição da coalizão de trabalhar com os EUA para "garantir a paz". O enviado americano Jared Kushner afirmou acreditar que Moscou está "confortável" com garantias semelhantes às da Otan, embora seus termos permaneçam indefinidos.

Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, informou que um míssil russo caiu próximo à fronteira da Polônia com a Ucrânia, a cerca de 75 quilômetros do local do exercício. Ele considerou o episódio uma provável provocação deliberada de Moscou, sincronizada com o treinamento. A Rússia já advertiu que tropas estrangeiras na Ucrânia seriam consideradas "alvos legítimos". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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