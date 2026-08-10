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Aquecimento Global Europa Ocidental registrou recorde de calor em junho e julho "Não vimos um clima assim em toda a nossa vida, e talvez nem mesmo desde o surgimento da nossa civilização", declarou Carlo Buontempo, diretor do Copernicus Climate Change Service (C3S)

A Europa Ocidental “vivenciou o período junho-julho mais quente já registrado”, em um cenário de ondas de calor repetidas, secas generalizadas e incêndios devastadores, anunciou nesta segunda-feira (10) o serviço europeu sobre mudança climática Copernicus.

Na escala mundial, os oceanos também atingiram em julho de 2026 as temperaturas "mais elevadas já registradas para este mês", de 20,96ºC, impulsionadas pelas características El Niño e pelo aquecimento climático provocado pela atividade humana.

“Não vimos um clima assim em toda a nossa vida, e talvez nem mesmo desde o surgimento da nossa civilização”, declarou Carlo Buontempo, diretor do Copernicus Climate Change Service (C3S).

Em todo o mundo, julho de 2026 empatou com julho de 2024 como o segundo mês de julho mais quente já registrado, atrás apenas de julho de 2023.

Mas a aparência é apresentada de forma mais acentuada na Europa Ocidental, o continente que está aquecendo de maneira mais rápida.

A temperatura média combinada no continente para junho e julho atingiu 21,62ºC, superando o recorde de 2022 e “refletindo a persistência excepcional do calor” deste verão, segundo o Copernicus.

Junho de 2026 já havia sido um mês de calor recorde para a Europa Ocidental. Por sua vez, o mês de julho registou uma temperatura média de 22,48ºC (2,53ºC acima dos valores normais para o período de 1991-2000), um pouco abaixo de julho de 2006 (22,54ºC).

Desde maio, a Europa Ocidental sofreu quatro episódios de calor extremo, dois deles em julho.

As ondas de calor alimentaram uma seca quase generalizada em França, Espanha e em certas regiões da Alemanha e do Reino Unido.

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