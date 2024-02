A- A+

internacional Europa precisa de "segundo seguro de vida" além da Otan, adverte chanceler francês Trump sugeriu no último sábado (10) que, caso conquiste um novo mandato, encorajaria a Rússia a "fazer o que quiser" com os membros da aliança

A Europa precisa de “um segundo seguro de vida” além da Otan, anunciou nesta segunda-feira (12) o chefe da diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, após declarações de Donald Trump sobre os países cuja contribuição financeira para a aliança considera insuficiente.

“Precisamos de um segundo seguro de vida, não como substituto, não contra a Otan, e sim como complemento”, disse Séjourné durante reunião na França com os colegas alemães e poloneses.

O ex-presidente americano sugeriu no último sábado que, caso conquiste um novo mandato, encorajaria a Rússia a “fazer o que quiser” com os membros da aliança que, para ele, não gastaram o suficiente com a defesa coletiva.

Sobre essa afirmação, Séjourné respondeu que a França dobrou seu orçamento de defesa. Ele insistiu na necessidade de agir sobre o pilar europeu da Otan e construir uma indústria de defesa.

O chanceler ressaltou que não se trata de interferir nas eleições americanas, e sim de se preparar para a possibilidade de Trump retornar à Casa Branca e de não depender da votação nos Estados Unidos a cada quatro anos.

O pilar fundamental sobre o que se baseia na Otan é uma ideia de defesa coletiva de todos os seus integrantes.

