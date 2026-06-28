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Europa regista mais de 1.300 mortes durante onda de calor, diz OMS

Atualmente, 150 milhões de pessoas vivem em condições de calor extremo, informou Tedros Adhanom

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Onda calor na Europa causa mortesOnda calor na Europa causa mortes - Foto: Lionel Bonaventure / AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, neste domingo (28), que mais de 1.300 mortes adicionais foram registradas na Europa desde 21 de junho, atribuídas à onda de calor sem precedentes que assola grande parte do continente.

Dezenas de milhões de pessoas sofrem com temperaturas extremas neste domingo, devido a uma onda de calor que começou no início da semana em países ocidentais e agora se desloca para o leste.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou no X que “neste momento, 150 milhões de pessoas vivem sob um calor extremo, centenas morreram, escolas estão fechadas e as redes elétricas estão em colapso”.

Tedros acrescentou que “mais de 1.300 mortes adicionais foram registradas desde 21 de junho relacionadas às altas temperaturas na Europa”.

“O estresse pelo calor é frequentemente chamado de ‘assassino silencioso’, e as casas, locais de trabalho e escolas europeias não foram construídas para suportar essas temperaturas”, declarou.

Em França, as autoridades de saúde anunciaram neste domingo que, desde 24 de junho, ocorreram cerca de 1.000 mortes a mais do que o normal.

A agência nacional de saúde pública francesa especificou que o foco afeta principalmente pessoas com mais de 65 anos e destacou um aumento de 40% nas mortes em domicílio.

O chefe do departamento de emergência do Hospital Pompidou, um dos principais hospitais de Paris, Philippe Juvin, declarou neste domingo que o número de vítimas provavelmente será “muito, muito grave”.

Na Europa, pelo menos 191 milhões de pessoas deverão enfrentar pelo menos 35°C neste domingo, com temperaturas particularmente altas na Alemanha, República Tcheca, Hungria e Polônia, segundo projeções da AFP.

A República Tcheca registou mais um recorde neste domingo, chegando a 41,1°C em Doksany, ao norte de Praga, informou o instituto meteorológico local (CHMI), depois que a cidade registou um recorde de 40,6°C no sábado.

Enquanto isso, a Alemanha registrou um recorde pelo segundo dia consecutivo, de 41,7°C, segundo dados provisórios do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). No sábado, o país registrou 41,5°C em Drewitz, no leste.

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