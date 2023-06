A- A+

Clima Europa registra aquecimento de 2,3ºC desde 1850-1900 Temperaturas elevadas exacerbaram as secas no continente europeu

A temperatura na Europa foi 2,3ºC superior em 2022 na comparação com a era pré-industrial (1850-1900), um ritmo de aquecimento duas vezes mais rápido que a média mundial desde a década de 1980, anunciaram nesta segunda-feira (19) a ONU e o programa europeu Copernicus.

Enquanto o planeta registrou aumento de 1,2 grau da temperatura devido às emissões de gases do efeito estufa, mas a "Europa é a região do mundo com o aquecimento mais rápido", afirmou o professor Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

A OMM havia anunciado em novembro que a Europa registrava aquecimento ao ritmo de +0,5ºC grau por década, ou seja, duas vezes mais rápido que a média do restante das cinco regiões meteorológicas mundiais.

Na maior parte da Europa, "as temperaturas elevadas exacerbaram as secas intensas e violentas, alimentadas por violentos incêndios florestais, responsáveis pela segunda maior área queimada já medida no continente até hoje", disse Taalas.

De acordo com o cientista, a onda de calor provocou um "excesso de mortalidade que é calculado na casa de milhares" de pessoas.

Veja também

LATROCÍNIO Acusados de roubo e morte de turista alemão no Centro do Recife passam por audiência de instrução