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Aviação

Europa registra nova onda de ameaças a voos em pelo menos três incidentes

Na capital dinamarquesa, Copenhague, a polícia informou que esteve no aeroporto pelo segundo dia consecutivo "por causa de ameaças direcionadas ao tráfego aéreo"

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Avião da Finnair decolando do Aeroporto de Fiumicino após ter sido desviado devido a uma ameaça de bomba, escoltado por caças da Força Aérea Italiana de Helsinque para Roma, em 5 de novembro de 2026Avião da Finnair decolando do Aeroporto de Fiumicino após ter sido desviado devido a uma ameaça de bomba, escoltado por caças da Força Aérea Italiana de Helsinque para Roma, em 5 de novembro de 2026 - Foto: Andrea Bernardi/AFP

A polícia da Dinamarca e da República Tcheca investigou novas ameaças ao tráfego aéreo nesta sexta-feira, , 6, enquanto um avião romeno recebeu uma ameaça de bomba, em mais um caso de uma sequência de trotes que, nesta semana, atingiu voos e atrapalhou viagens por toda a Europa.

Um voo de Praga para Bucareste operado pela companhia aérea romena Tarom foi alvo de ameaça de bomba. A aeronave pousou no destino previsto, e a administração do aeroporto afirmou que a suspeita era falsa.

Na capital dinamarquesa, Copenhague, a polícia informou que esteve no aeroporto pelo segundo dia consecutivo "por causa de ameaças direcionadas ao tráfego aéreo". Segundo a avaliação inicial das autoridades, não houve risco a passageiros nem a outras pessoas no local. A polícia acrescentou que o tráfego aéreo seguia com segurança e sem interrupções.

A polícia tcheca também declarou que voltou a lidar com ameaças contra aviões nesta sexta-feira. De acordo com as autoridades, as medidas de segurança necessárias foram adotadas em cooperação com o Aeroporto Vaclav Havel, em Praga, com "impacto mínimo nas operações normais do aeroporto".

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Na Irlanda, a sede em Dublin da emissora pública nacional RTE foi evacuada após uma ameaça de bomba, e as transmissões ao vivo foram substituídas por programas pré-gravados.

A polícia irlandesa, An Garda Síochána, disse estar "ciente de uma ameaça feita contra organizações de mídia aqui e na Europa". A corporação afirmou que mantém contato com empresas de mídia irlandesas e que o caso será investigado.

Mais de duas dezenas de voos foram afetadas por ameaças ao longo da semana, com alguns sendo desviados enquanto as autoridades corriam para descartar qualquer risco.

A Europa também vem registrando outras interrupções recentes, incluindo ataques a sistemas de refrigeração de supermercados, incursões de drones e disparos de alertas sem explicação em aplicativos.

Ameaças falsas de bomba são relativamente comuns, mas é incomum haver tantas em um período tão curto.

Os episódios ocorrem em um momento de aumento das tensões geopolíticas e de alertas de autoridades de que a Rússia pode estar intensificando as chamadas ameaças híbridas na Europa.

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