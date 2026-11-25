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Notícias Europeus devem viajar a Moscou antes de participar de negociações sobre Ucrânia, diz embaixador russ O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que havia convidado os líderes europeus a Moscou para continuar as conversas

Os europeus devem viajar a Moscou para esclarecer sua posição antes de participar das negociações destinadas a pôr fim à guerra na Ucrânia, afirmou o embaixador russo na Alemanha em uma entrevista à AFP.

Após uma cúpula realizada na semana passada em Berlim com os aliados de Kiev, o chanceler alemão, Friedrich Merz, garantiu que os europeus participariam em breve das conversas, depois de várias rodadas de negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que havia convidado os líderes europeus a Moscou para continuar as conversas.

No entanto, o embaixador Serguei Nechaiev afirmou que os europeus "reagiram com cautela" à proposta de viajar a Moscou para manter conversas preliminares.

"Ouvimos uma declaração, creio que vinda de Bruxelas, segundo a qual os europeus não têm intenção de viajar a Moscou", afirmou.

"De nossa parte, continuamos dispostos a manter o diálogo e prosseguir com as negociações, pelo menos no formato trilateral que envolve Rússia, Ucrânia e Estados Unidos", acrescentou.

O embaixador classificou como "honesta" a atuação do presidente americano, Donald Trump, e de seus enviados Jared Kushner e Steve Witkoff em relação à Ucrânia, mas disse não ver nada "semelhante do lado europeu".

"Por isso, queremos conversar primeiro com eles e saber exatamente quais são suas intenções."

Os europeus defendem um cessar-fogo imediato e acusam a Rússia de não estar interessada em negociações de paz genuínas.

Nechaiev, por sua vez, questiona as intenções dos europeus: "Não estamos convencidos de que os europeus queiram a paz".

O diplomata também reiterou a exigência de Moscou, rejeitada pelos europeus, de reformar a arquitetura de segurança do continente para que "leve em conta as preocupações da Rússia".

"Esclareçam qual objetivo perseguem"

Moscou sustenta que a guerra foi provocada pelas sucessivas ampliações da Otan e pela aproximação da aliança com Kiev, e rejeita qualquer responsabilidade pelo conflito, apesar de ter iniciado a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, que desencadeou a pior guerra na Europa desde 1945.

Nechaiev também considera que os europeus não têm uma posição clara sobre quem deve negociar em seu nome, embora tenha afirmado que recentemente optaram por uma equipe formada por representantes de cinco países (Alemanha, França, Polônia, Itália e Reino Unido) e da União Europeia.

"Nosso pedido aos europeus é o seguinte: decidam o que querem, determinem quem designarão como negociador e, sobretudo, esclareçam qual objetivo perseguem", declarou.

Vários países europeus acusaram a Rússia de estar por trás de atos de "guerra híbrida", como o suposto ataque com drones frustrado no aeroporto de Leipzig, em agosto.

Na semana passada, três mísseis russos atingiram o território polonês, provocando indignação em Varsóvia e uma reafirmação do apoio da Otan à Polônia.

Nechaiev garantiu que não existe "nenhuma prova" de que a Rússia tenha sido responsável por qualquer um desses dois incidentes.

Em contrapartida, sustentou que a Europa está "se preparando para uma guerra contra a Rússia", em referência ao movimento de rearmamento em vários países.

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