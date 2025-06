A- A+

ACORDO Europeus instam Irã a continuar as negociações com EUA sobre seu programa nuclear Os chanceleres britânico, francês, alemão e da UE conversaram em Genebra com seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi

Alemanha, França e o Reino Unido instaram o Irã nesta sexta-feira (20) a "continuar suas conversas com os Estados Unidos" sobre seu programa nuclear, durante um encontro em Genebra com o chanceler iraniano.

Mas, por enquanto, Teerã se mantém firme e afirmou que só poderá considerar a diplomacia quando Israel interromper os bombardeios.

Os chanceleres britânico, francês, alemão e da UE conversaram em Genebra com seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi, uma semana após o início da campanha de bombardeios israelenses contra o Irã.

"A boa notícia hoje é que saímos da sala com a impressão de que o lado iraniano está disposto a continuar as negociações sobre todas as questões importantes", disse o chanceler alemão, Johann Wadephul, em um comunicado, juntamente com seus colegas europeus.

Araqchi — em sua primeira viagem para fora do Irã desde o início dos bombardeios em 13 de junho — disse que Teerã só está disposto a "considerar" um retorno à diplomacia "depois que a agressão israelense cessar".

"Nesse sentido, deixei bem claro que as capacidades de defesa do Irã não são negociáveis", declarou.

O Irã manifestou interesse em continuar o diálogo com os europeus. "Expressamos nossa disposição de nos reunirmos novamente em um futuro próximo", afirmou seu chanceler.

O ministro das Relações Exteriores francês, Jean Noël Barrot, afirmou que a "via militar" não oferece uma "solução definitiva para o problema do programa nuclear iraniano".

Após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não ter descartado a possibilidade de matar o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, Barrot também afirmou que era "ilusório e perigoso querer impor uma mudança de regime do exterior". "Cabe ao povo decidir seu próprio destino", afirmou.

Na declaração conjunta, os ministros europeus estimaram que "todas as partes devem se abster de tomar medidas que levem a uma nova escalada na região".

Eles também enfatizaram a importância de "encontrar urgentemente uma solução negociada para garantir que o Irã nunca obtenha ou adquira uma arma nuclear".





Veja também