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Fenômeno Europeus se preparam para o eclipse solar total Fora desta faixa, as atrações serão apenas parciais, como acontecerá na França, no Canadá, na África Ocidental ou nos Estados Unidos

Milhões de europeus se preparam para acompanhar nesta quarta-feira (12) um raro eclipse solar total, que cruzará parte do continente e mergulhará uma região da Espanha na escuridão durante o entardecer.

O olhar astronômico pouco frequente, o primeiro do tipo na Europa continental desde 2006, chegou à Rússia por volta das 17h00 GMT (14h00 de Brasília), cruzará o hemisfério norte e passará pela Groenlândia e depois pelo Atlântico.

Além de parte da Islândia, o eclipse cruzará a Espanha em diagonal, do noroeste atlântico até as Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, por onde deverá terminar por volta das 18h30 GMT (15h30 de Brasília)

Fora desta faixa, as atrações serão apenas parciais, como acontecerá na França, no Canadá, na África Ocidental ou nos Estados Unidos.

Quando a Lua se alinha perfeitamente com o Sol, cria-se uma escuridão inquietante e as temperaturas registram queda. Desorientados, os animais se comportam de forma incomum.

O espetáculo será rápido em Espanha, já que a fase de totalidade — quando a Lua oculta o Sol — vai durar menos de dois minutos, no máximo, em algumas áreas.

O material completo deve demorar quase duas horas, já que o eclipse começa de forma parcial, atingindo a totalidade e volta a ser parcial.

O evento oferecerá aos cientistas uma oportunidade pouco frequente de estudar a atmosfera do Sol e sua camada mais externa, com a esperança de se aproximar dos segredos dos ventos solares e do campo magnético do Sol.

Febre pelo eclipse

A febre pelo eclipse domina a Espanha, que aguarda curiosamente e em pleno período de verão o seu dia com duas noites. Conseguir os óculos para observá-lo com segurança virou uma corrida contra o relógio, com os estoques esgotados em muitas lojas.

Os caçadores de eclipses, fãs de astronomia que perseguem os aparentes ao redor do mundo, se preparam há vários meses

Para a sorte de todos, a previsão indica céu aberto na Espanha na quarta-feira, exceto em algumas partes do norte e do leste, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Segundo destino turístico mundial, a Espanha espera que o eclipse tenha um impacto favorável em sua economia. O acaso astronômico recompensou áreas da chamada "Espanha vazia", zonas do interior mais rurais e desabitadas, que apresentam os melhores pontos de observação.

“Recebemos 50 ligações por dia sobre onde se hospedar, onde ver, onde estacionar”, disse à AFP Laura del Teso, funcionária da Secretaria de Turismo de Benavente, onde o eclipse total poderá ser assistido por mais de um minuto. Com visitantes de vários países, na tranquila localidade do noroeste da Espanha, fora dos grandes fluxos turísticos, nunca houve registro de um evento semelhante.

Segundo estimativas do Ministério da Economia, o eclipse pode ter uma contribuição líquida para a economia nacional de quase 400 milhões de dólares, com quase 450 mil turistas adicionais.

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